Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del rock en los ’90’s: repetitiva, soporífera y en bucle

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. La longevidad y el poder de este estilo sonoro es destacado, sobre todo por la presencia de ciertas canciones y artistas que quedan en la cima de la industria.

Varias agrupaciones han conseguido sembrar éxitos en la historia de la música, gracias a un poder y un legado brillantes en lo más alto de la industria.

Una cantidad destacada de composiciones han quedado grabadas en la mente de los fanáticos. No obstante, en este caso hablaremos sobre una canción que, a pesar de ser famosa, es considerada por muchos como aburrida.

¿Cuál es la canción más aburrida del rock en los ’90’s?

Sin dudas, los ’90’s es una de las épocas más grandes para la industria musical. Grandes artistas brillaron dentro de este momento de la historia, y consiguieron un legado que se mantiene en lo más alto del mundo.

En el rock no fue la excepción. Esta década fue el momento de mayor auge para varios compositores y artistas que se apegaron a este género de manera inmortal.

No obstante, incluso en aquella época hay éxitos que son considerados vacíos o incluso aburridos. Por ello, en este caso hemos optado por hablar sobre la que sería la canción de rock más decepcionante de los ’90’s.

Claramente, esta es una decisión sumamente subjetiva. Sin embargo, para dar una respuesta clara hemos optado a la IA, la cual se atrevió a señalar una canción concreta.

De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, la canción más aburrida de los ’90’s es ‘Wonderwall’ de Oasis. Este es uno de los himnos más representativos de los hermanos Gallagher.

Su lanzamiento se dio en 1995, y aunque se volvió un éxito del ‘britpop’, la IA asegura que tiene una progresión de acordes demasiado repetitiva, lo que la convierte en un bucle.

De hecho, para esta tecnología, esta canción nunca rompe su estructura, por lo que es sumamente predecible, que solo brilla gracias a la nostalgia.

Del mismo modo, la IA también mencionó como posibles candidatas a ‘Zombie’ de The Cranberries, o ‘More Than Words’ de Extreme.

Lo cierto es que estas canciones resultaron ser éxitos mundialmente conocidos, y aunque son mencionadas en esta categoría, no disminuye en absoluto su legado en la música.