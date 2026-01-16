La canción de rock más escuchada de cada década en el 2025; desde los 60 hasta ahora

La música rock ha marcado generaciones y cada década ha tenido un himno que la define. En 2025, las plataformas de streaming revelan cuáles han sido las canciones de rock más escuchadas de cada época, desde los vibrantes años 60 hasta la actualidad. Un recorrido sonoro por los temas que trascendieron el tiempo y siguen conquistando a millones de oyentes.

El sitio Luminate fue el encargado de revelar cuáles son esas canciones de rock que han dejado huella en cada generación y que, a pesar del paso del tiempo, siguen presentes en la memoria de los oyentes. Estos himnos no solo definieron una época, sino que continúan inspirando y acompañando a quienes los escuchan hoy. ¿Los escuchó?

La canción de rock más escuchada de cada década en el 2025

La música es el vivo ejemplo de que los grandes éxitos no son olvidados y acá le contamos las canciones que marcaron cada época. Las bandas y artistas van detrás de que sus lanzamientos no sean efímeros, sino que por el contrario perduren en el tiempo; pero no todos lo consiguen. Le contamos cuáles fueron más escuchadas de caa década en todo el 2025.

Los años 60

Según reveló Luminate, la canción que más resonó en los oyentes y fanáticos fue ‘Fortunate Son’ de Creedence Clearwater Revival, acumulando más de 137 millones de preoducciones en todo el año. De esta manera, se marcó como la número 1 de los años 60.

Los años 70

En definitiva el título se lo llevó ‘Dreams’ de Fleetwood Mac, gracias a que logró volverse tendencia en plataformas como TikTok e Instagram. Según el sitio, el tema aclanzó acumular 387 millones de producciones, convirtiéndose en las más escuchada de la década.

Los años 80

Esta es una de las décadas más fuertes del género del rock, pero el puesto indudablemente es para ‘Don’t Stop Believin’ de Journey. Este es un clásico que se ha mantenido vigente a lo largo de los años y logró acumular más de 263 millones de reproducciones.

Los años 90

El éxito de muchas canciones hoy en día es gracias a redes sociales y plataformas como TikTok, donde la viralidad las hace ‘revivir’. Para esta década, ‘Iris’ de Goo Goo Dolls es la que se lleva el título, acumulando 338 millones de reproducciones.

Los 2000

La tendencia la marcó y la sigue marcanto ‘Mr. Brightside’ de The Killers, un tema que se impuso en la primera parte del siglo XXI. En 2025 se coronó como la más escuchada y consiguió sumar más de 272 millones de reproducciones, según Luminate.

La tendencia en 2010

Aunque no es rock puro, fue la tendencia de la década del 2010 y se trata de ‘Tennessee Whiskey’ de Chris Stapleton, la cual consiguió sumar más 307 millones de reproducciones.