¿Guns N’ Roses o System of a Down? La banda de rock que más ganó dinero en Sudamérica

El rock en Sudamérica vivió uno de sus momentos más intensos en 2025. Las giras internacionales regresaron con fuerza al continente y Colombia se consolidó como una parada clave para los grandes espectáculos, impulsando cifras históricas de asistencia y recaudación.

En medio de este panorama, una pregunta comenzó a circular entre los fanáticos: ¿qué banda de rock fue la que más dinero generó en la región, Guns N’ Roses o System of a Down?

De acuerdo con el ranking anual publicado por Pollstar, medio especializado en la industria del entretenimiento en vivo, las cifras revelan un dominio claro de los conciertos de rock y pop en Sudamérica. El listado, que toma en cuenta la venta de entradas y la facturación total, se convirtió en el termómetro definitivo para medir el impacto real de las giras más exitosas del año.

En la cima del escalafón general aparece Shakira, quien lideró el ranking con 577.651 entradas vendidas y una facturación de $68.981.398 millones de dólares, confirmando su enorme poder de convocatoria en la región. Sin embargo, cuando se analiza el desempeño de las bandas de rock, el foco se traslada a nombres que marcaron generaciones y que hoy capitalizan la nostalgia de su público.

La banda de rock que más dinero hizo con su gira en Latam

Enfocando el top a artistas Radioacktiva, el tercer lugar fue para Imagine Dragons. La banda estadounidense registró la venta de 332.489 entradas, alcanzando una facturación de $30.696.589 millones de dólares. Un escalón más arriba se ubicó Guns N’ Roses, leyenda del hard rock, que logró vender 371.054 boletas en sus presentaciones sudamericanas.

No obstante, el primer puesto en este ranking específico fue para System of a Down. La agrupación liderada por Serj Tankian arrasó en taquilla con 479.000 entradas vendidas y una facturación de $51.954.863 millones de dólares, posicionándose como la banda de rock que más dinero generó en Sudamérica durante el año.

El éxito de estas giras no solo evidencia el poder vigente del rock, sino también el atractivo de los reencuentros, aniversarios y repertorios clásicos. Para muchos asistentes, estos conciertos representaron un viaje directo a la adolescencia, una tendencia que explica por qué 2025 fue considerado un año dorado para la música en vivo en Colombia y el resto del continente.

Tras casi una década de total ausencia, la banda decidió que el 2025 era el momento de volver a hacer vibrar a sus fans con sus canciones y eso quedó reflejado en el impacto que tuvo en la venta de boletería y el millonario recaudo que obtuvo.