Las 50 mejores canciones de rock del 2025, según Radioacktiva: ¿Cuál falta?

El 2025 está llegando a su fin, con lo que ha sido, sin dudas, un año lleno de rock, emociones y muy buena música. Miles de personas han disfrutado de éxitos brillantes y de bandas históricas desde los micrófonos y los instrumentos.

Varias canciones hicieron historia, y llegaron a marcar el 2025 de grandes amantes del rock y de la música a nivel mundial.

Por ello, para resaltar este año y las grandes composiciones que marcaron el año, aquí les tenemos las 50 canciones que el 2025 para todos los amantes del rock alrededor del mundo.

Un año lleno de rock

Este 2025 ha sido un año por todo lo alto en el Planeta Rock. Grandes éxitos han marcado época en este lapso de tiempo, al punto de llegar a hacer historia.

Dicho año ha estado lleno de momentos felices, aunque también de algunas pérdidas que nos han llenado de luto.

Como homenaje a estas figuras, y también a los grandes sonidos que marcaron nuestro año, desde Radioacktiva hemos decidido hacer una lista de las mejores canciones de este 2025, no solo con canciones que fueron lanzadas este año, sino también con composiciones que fueron claves.

Las 50 mejores canciones del 2025 según Radioacktiva

1- ‘Starbuster’ – Fontaines D.C.

2- ‘The Contract’ – Twenty One Pilots

3- ‘Satanized’ – Ghost

4- ‘Heavy Is The Crown’ – Linkin Park

5- ‘Beautiful Things’ – Benson Boone

6- ‘End of the Beginning’ – DJO

7- ‘Man made of Meat’ – Viagra Boys

8- ‘Catch These Fists’ – Wet Leg

9- ‘Flores de Venganza’ – Arde Bogotá

10- ‘New Way Out’ – Poppy

11- ‘One Eyed Bastard’ – Green Day

12- ‘¿Dónde Estarás?’ – Don Tetto

13- ‘Your House’ – Inhaler

14- ‘Mama I’m Coming Home’ – Ozzy Osbourne

15- ‘Zombie’ – Yungblud

16- ‘Back To Friends’ – Sombr

17- ‘Venimos’ – Doctor Krápula

18- ‘Seeing Red’ – Architects

19- ‘Dopamine’ – Sum 41

20- ‘Es Mucho Pedir’ – Armenia

21- ‘Loco de Corazón’ – Superlitio

22- ‘My Only Angel’ – Aerosmith ft. Yungblud

23- ‘Fénix’ – Rocka

24- ‘Wonderwall’ – Oasis

25- ‘A Bar Song’ – Shaboozey

26- ‘Chica Feral’ – 1280 Almas

27- ‘Metaverse’ – Cage The Elephant

28- ‘Gravedad’ – Oh’laville

29- ‘Yo sé que hago mal’ – The Mills

30- ‘Detroit Rock City’ – Kiss

31- ‘Never Enough’ – Turnstile

32- ‘Criatura de la Pérdida’ – V For Volume

33- ‘Serpiente’ – Bunbury

34- ‘Lose Control’ – Teddy Swims

35- ‘Tu Veneno’ – Silvestre y la Naranja

36- ‘People Watching’ – Sam Fender

37- ‘Unravelling’ – Muse

38- ‘Sleep Token’ – Caramel

39- ‘Las Olas’ – Oh’laville

40- ‘Birds of a Feather’ – Billie Eilish

41- ‘Sorry I’m Here For Someone Else’ – Benson Boone

42- ‘I Had Some Help’ – Post Malone

43- ‘Asking for a Friend’ – Foo Fighters

44- ‘Orfeo’ – Allison

45- ‘In The City’ – Sting & Charly García

46- ‘Basic Being Basic’ – DJO

47- ‘Fast Car’ – Luke Combs

48- ‘As Alive As You Need Me To’ – Nine Inch Nails

49- ‘My Mind is a Mountain’ – Deftones

50- ‘Yo Creo’ – Los Petitfellas