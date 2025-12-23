Las 50 mejores canciones de rock del 2025, según Radioacktiva: ¿Cuál falta?
El rock ha dejado una cantidad enorme de éxitos en este 2025, gracias a varios éxitos brillantes y resaltantes.
El rock ha dejado una cantidad enorme de éxitos en este 2025, gracias a varios éxitos brillantes y resaltantes.
El 2025 está llegando a su fin, con lo que ha sido, sin dudas, un año lleno de rock, emociones y muy buena música. Miles de personas han disfrutado de éxitos brillantes y de bandas históricas desde los micrófonos y los instrumentos.
Varias canciones hicieron historia, y llegaron a marcar el 2025 de grandes amantes del rock y de la música a nivel mundial.
Más noticias: Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del rock: tediosa, caótica y ruidosa
Por ello, para resaltar este año y las grandes composiciones que marcaron el año, aquí les tenemos las 50 canciones que el 2025 para todos los amantes del rock alrededor del mundo.
Este 2025 ha sido un año por todo lo alto en el Planeta Rock. Grandes éxitos han marcado época en este lapso de tiempo, al punto de llegar a hacer historia.
Dicho año ha estado lleno de momentos felices, aunque también de algunas pérdidas que nos han llenado de luto.
Más noticias: La ciencia reveló la canción de rock más pegadiza de la historia; no es de Metallica
Como homenaje a estas figuras, y también a los grandes sonidos que marcaron nuestro año, desde Radioacktiva hemos decidido hacer una lista de las mejores canciones de este 2025, no solo con canciones que fueron lanzadas este año, sino también con composiciones que fueron claves.
1- ‘Starbuster’ – Fontaines D.C.
2- ‘The Contract’ – Twenty One Pilots
3- ‘Satanized’ – Ghost
4- ‘Heavy Is The Crown’ – Linkin Park
5- ‘Beautiful Things’ – Benson Boone
6- ‘End of the Beginning’ – DJO
7- ‘Man made of Meat’ – Viagra Boys
8- ‘Catch These Fists’ – Wet Leg
9- ‘Flores de Venganza’ – Arde Bogotá
10- ‘New Way Out’ – Poppy
11- ‘One Eyed Bastard’ – Green Day
12- ‘¿Dónde Estarás?’ – Don Tetto
13- ‘Your House’ – Inhaler
14- ‘Mama I’m Coming Home’ – Ozzy Osbourne
15- ‘Zombie’ – Yungblud
16- ‘Back To Friends’ – Sombr
17- ‘Venimos’ – Doctor Krápula
18- ‘Seeing Red’ – Architects
19- ‘Dopamine’ – Sum 41
20- ‘Es Mucho Pedir’ – Armenia
21- ‘Loco de Corazón’ – Superlitio
22- ‘My Only Angel’ – Aerosmith ft. Yungblud
23- ‘Fénix’ – Rocka
24- ‘Wonderwall’ – Oasis
25- ‘A Bar Song’ – Shaboozey
26- ‘Chica Feral’ – 1280 Almas
27- ‘Metaverse’ – Cage The Elephant
28- ‘Gravedad’ – Oh’laville
29- ‘Yo sé que hago mal’ – The Mills
30- ‘Detroit Rock City’ – Kiss
31- ‘Never Enough’ – Turnstile
32- ‘Criatura de la Pérdida’ – V For Volume
33- ‘Serpiente’ – Bunbury
34- ‘Lose Control’ – Teddy Swims
35- ‘Tu Veneno’ – Silvestre y la Naranja
36- ‘People Watching’ – Sam Fender
37- ‘Unravelling’ – Muse
38- ‘Sleep Token’ – Caramel
39- ‘Las Olas’ – Oh’laville
40- ‘Birds of a Feather’ – Billie Eilish
41- ‘Sorry I’m Here For Someone Else’ – Benson Boone
42- ‘I Had Some Help’ – Post Malone
43- ‘Asking for a Friend’ – Foo Fighters
44- ‘Orfeo’ – Allison
45- ‘In The City’ – Sting & Charly García
46- ‘Basic Being Basic’ – DJO
47- ‘Fast Car’ – Luke Combs
48- ‘As Alive As You Need Me To’ – Nine Inch Nails
49- ‘My Mind is a Mountain’ – Deftones
50- ‘Yo Creo’ – Los Petitfellas
MÁS SOBRE: