¿Metallica o AC/DC? Vote AQUÍ por su favorita en este ‘clásico’ del Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock llega este 11 de marzo con una nueva eliminatoria que emociona a miles de fanáticos. La legendaria competencia de sus bandas favoritas en la música presenta una ronda novedosa con agrupaciones de tamaño histórico.

Luego de la sorpresiva victoria de Los Prisioneros y Don Tetto sobre los Twenty One Pilots y Greta van Fleet, llega el turno para grandes bandas del metal.

Se enfrentan cuatro grandes en el Mundial del Rock

En este caso es hora de enfrentar a dos favoritos, como es el caso de Metallica y AC/DC, dos bandas que tranquilamente podrían estar en la final del torneo.

Este será un choque de titanes que se convierte en un auténtico clásico, gracias a la calidad de ambas bandas dentro de la escena musical.

Por un lado Metallica representa a lo mejor del thrash metal, gracias a su poderío, y a una larga trayectoria que acumula una cantidad inexplicable de himnos.

Sin embargo, los liderados por James Hetfield se enfrentan a su primer gran escollo, en forma de AC/DC, la banda más legendaria en la historia del hard rock.

Aun así, esta no es la única eliminatoria que les tenemos preparada para este 11 de marzo. En el lado B del cuadro, Linkin Park se enfrentará a Korn.

Este también será un choque imperdible, donde la banda liderada por Mike Shinoda buscará imponerse a la agrupación de Jonathan David.

Sin dudas, ambas agrupaciones han dejado una cantidad enorme de éxitos, y una influencia totalmente inigualable en el mundo del nu metal.

Absolutamente estas son dos eliminatorias imperdibles, en las que usted podrá seleccionar el ganador, con una competencia que apenas empieza, y que premiara a las mejores bandas en la historia del rock.

Les recordamos que las bandas clasificadas a la siguiente ronda hasta el momento son: