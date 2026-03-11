¿Metallica o AC/DC? Vote AQUÍ por su favorita en este ‘clásico’ del Mundial del Rock de Radioacktiva
Metallica y AC/DC se miden en una eliminatoria imperdible en el Mundial del Rock, en lo que es un absoluto ‘clásico’.
El Mundial del Rock llega este 11 de marzo con una nueva eliminatoria que emociona a miles de fanáticos. La legendaria competencia de sus bandas favoritas en la música presenta una ronda novedosa con agrupaciones de tamaño histórico.
Luego de la sorpresiva victoria de Los Prisioneros y Don Tetto sobre los Twenty One Pilots y Greta van Fleet, llega el turno para grandes bandas del metal.
En este caso es hora de enfrentar a dos favoritos, como es el caso de Metallica y AC/DC, dos bandas que tranquilamente podrían estar en la final del torneo.
Este será un choque de titanes que se convierte en un auténtico clásico, gracias a la calidad de ambas bandas dentro de la escena musical.
Por un lado Metallica representa a lo mejor del thrash metal, gracias a su poderío, y a una larga trayectoria que acumula una cantidad inexplicable de himnos.
Sin embargo, los liderados por James Hetfield se enfrentan a su primer gran escollo, en forma de AC/DC, la banda más legendaria en la historia del hard rock.
Aun así, esta no es la única eliminatoria que les tenemos preparada para este 11 de marzo. En el lado B del cuadro, Linkin Park se enfrentará a Korn.
Este también será un choque imperdible, donde la banda liderada por Mike Shinoda buscará imponerse a la agrupación de Jonathan David.
Sin dudas, ambas agrupaciones han dejado una cantidad enorme de éxitos, y una influencia totalmente inigualable en el mundo del nu metal.
Absolutamente estas son dos eliminatorias imperdibles, en las que usted podrá seleccionar el ganador, con una competencia que apenas empieza, y que premiara a las mejores bandas en la historia del rock.
Les recordamos que las bandas clasificadas a la siguiente ronda hasta el momento son:
