Esta es la canción más triste del rock, según la ciencia: salió en 1997 y pocos la conocen

El rock cuenta con una cantidad enorme de éxitos en su historia. Varias canciones han quedado en lo más alto gracias a una cantidad enorme de artistas que han enamorado con sus ritmos y letras a miles de fans en el mundo.

Varias temáticas han sido abordadas en estas composiciones, lo que ha permitido que miles de fanáticos se sientan representados por estos éxitos.

Muchas canciones, de hecho, han funcionado como fuerza de desahogo, razón por la que algunas composiciones del rock gocen de un tono triste que enamore a miles.

Por ello, en este caso les hablaremos de la que, según la ciencia, es la canción más triste en la historia del rock como género dentro de la industria musical.

¿Cuál es la canción más triste del rock?

Para nadie es un secreto que el rock ha sido una de las fuentes principales de canciones tristes en el mundo. Varios artistas han plasmado sus penas en letras icónicas que han resultado inolvidables.

Esto ha generado pasión empedernida por el género por parte de sus fans, gracias a la forma en que ha logrado cristalizar sentimientos en palabras, analogías o letras puntuales.

Ante esto, les contamos que hay varias canciones de rock que son tristes y sumamente populares. Sin embargo, hay una en concreto que según la ciencia es la más oscura de esta temática.

Se trata de ‘The Drugs Don’t Work’, una canción de The Verve, que según el científico experto, Harry Witchell, es capaz de llevar a las lágrimas a los fans más que cualquier otra.

A través de un experimento, este especialista midió el ritmo cardiaco, la temperatura de la piel y la respiración de los fans mientras escuchaban ciertas canciones.

Esta canción resultó la ganadora, gracias a la forma en que generaba activación sensorial y emocional por parte de los fans mientras la escuchaban.

Este éxito lanzado por los protagonistas de ‘Bitter Sweet Symphony’ trata varios temas profundos desde el britpop, con una melancolía proffunda que refleja el dolor por la pérdida y el desconsuelo emocional.

En esta canción prevalecen varias metáforas que si llega a entender, verá como esta canción se hunde profundamente en sus emociones, hasta desatar un mar de tristeza notable.