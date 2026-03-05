Top 5 de las mejores bandas de rock latinoamericano de la historia según Billboard; Soda Stereo entre ellos

El rock latinoamericano ha sido sin dudas, uno de los estilos sonoros y musicales más grandes y brillantes de la industria en su historia. Grandes artistas y bandas han marcado época dentro del continente, al componer éxitos y cultura.

Dentro de este género existen varios referentes, quienes han encantado a un sinfín de fanáticos, a partir de éxitos totalmente brillantes.

Gracias a la amplia historia que posee este género, elegir a una banda como la mejor del rock latinoamericano puede ser complejo. Sin embargo, recientemente Billboard realizó un listado de las 5 mejores bandas de rock en el continente.

Top 5 mejores bandas del rock latinoamericano, según Billboard

Para nadie es un secreto que el rock ha sido capaz de marcar época de forma legendaria. Miles de personas han escuchado este estilo sonoro desde su infancia, y han marcado su infancia o adolescencia con sonidos imborrables.

Bandas de la talla de Soda Stereo, PXNDX, o Los Prisioneros han hecho historia, y se han tatuado de manera imborrable en el corazón de la industria.

Gracias a esto, a lo largo de la historia varios fanáticos han debatido respecto a cual de estas bandas es la mejor dentro de la trayectoria del género.

Esta discusión se ha repetido por años, y resulta ciertamente subjetiva y difícil de culminar. No obstante, para despejar varias dudas, recientemente Billboard escogió las 5 mejores bandas en la historia del rock latinoamericano.

En una profunda lista de 50, Billboard eligió a 5 como las máximas exponentes del rock latino, y las destacó como parte notable del continente.

De acuerdo con la elección de Billboard, las 5 mejores bandas del rock latinoamericano son:

1- Soda Stereo (Argentina)

2- Café Tacvba (México)

3- Sui Generis (Argentina)

4- Los Fabulosos Cadillacs (Argentina)

5- Los Prisioneros (Chile)

Cada una de estas bandas han sido testigos inolvidables del legado del rock dentro de su país, y han logrado marcar época.

The 50 Best Latin Rock Bands of All Time: Staff Pickshttps://t.co/eod2RCbb4D — billboard (@billboard) March 4, 2026

En esta elección, Billboard ha destacado el poderío de estas bandas y también la influencia, para sobresalir dentro de una historia profunda y llena de sonidos y cultura enriquecedora.

Indudablemente, el rock latinoamericano ha contado con una cantidad brillante de reconocimientos en la historia, y muchos de ellos han sido gracias a estas 5 bandas que marcan época dentro del continente.