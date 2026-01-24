¿El Mundial de 2026 está en peligro de cancelación? Gianni Infantino salió a revelar la verdad

El Mundial de la FIFA 2026 ha estado bajo graves polémicas en las últimas semanas. Algunos países habrían puesto en duda su participación.

Luego de la invasión de Trump y el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, y una posible toma de Groenlandia, todo está al rojo vivo.

Claramente esto ha preocupado a muchos, sobre todo por la posibilidad de no poder llevar a cabo la fiesta del fútbol en paz. Pero Gianni Infantino, presidente del máximo ente del balompié, se refirió al respecto.

¿El Mundial de 2026 se cancela? Esto dijo Infantino

El inicio de este 2026 ha generado gran polémica para la FIFA y los países participantes de este torneo.

La histórica competición se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, justo uno de estos países está en polémica.

Estados Unidos tendría el interés de invadir el terreno de Groenlandia, algo que, por supuesto, afectaría de manera notable el orden mundial.

Si bien esto no ha sucedido, Alemania habría amenazado con no participar del torneo si esto ocurría. Por dicha razón, aunque no existe un pronunciamiento por parte de la Federación Alemana de Futbol, el torneo estaría en riesgo.

No obstante, Gianni Infantino, presidente de la FIFA salió a dar un parte de tranquilidad a los amantes del balompié. El mandatario resaltó que el Mundial es una ocasión de unión, y una posibilidad para encontrar la paz a partir de la fiesta del fútbol.

De hecho, el mismo Infantino recordó la Copa del Mundo de 2022, donde también hubo varias polémicas, pero se pudo celebrar con tranquilidad, y con la emoción que implica un torneo de esta índole.

Del mismo modo, Infantino resaltó que la gente confía plenamente en la FIFA, razón por la que este torneo no estaría en riesgo, a pesar de las amenazas existentes de saboteo alrededor del mismo.

Por el momento esto se mantiene de la misma manera, aunque, los hinchas tienen un ojo puesto sobre este torneo y su continuidad, en lo que promete ser una nueva fiesta del fútbol.

¿Cuándo inicia este torneo?

Esta competición está cada vez más cerca de dar inicio. Los amantes del balompié podrán disfrutar de este torneo desde el mes de junio, en lo que será una nueva entrega de la corona del fútbol para un seleccionado.

Cabe recordar que esta competición tiene una duración de 1 mes, en el cual se paralizará el mundo frente a estadios y televisores, que cubrirán todo lo resaltante.