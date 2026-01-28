¡Aliste el bolsillo! Esto es lo que le costará llenar el álbum del Mundial 2026; más de 500 mil

El Mundial de 2026 será, sin dudas, uno de los mayores acontecimientos deportivos del año. Miles de personas están atentas a la fiesta del fútbol, donde varias selecciones se reunirán con la ambición de conseguir la corona del balompié internacional.

Claramente esta pasión se ve demostrada en cada uno de los amantes del fútbol, quienes empiezan a preparar varias costumbres de año mundialista, como lo es, por supuesto, llenar el álbum Panini.

Hace pocos días se reveló que este saldrá a preventa el 1 de marzo, y a venta general el 1 de mayo. Sin embargo, en este caso les contaremos cuanto dinero costaría llenar este álbum.

El álbum del Mundial más grande de la historia

Sin lugar a dudas, el Mundial de 2026 promete grandes sorpresas, sobre todo con grandes cambios en la manera en que se realiza el torneo. Uno de los más notorios es, claramente, el aumento de equipos.

Históricamente, la Copa Mundial contaba con 32 equipos, aunque, estos fueron aumentados en esta ocasión a 48. Esto, por supuesto, implicó un aumento en los cupos disponibles.

No obstante, también representa cambios en el álbum Panini del Mundial. El de esta edición será el más grande de la historia, ya que nunca antes se contó con tantas selecciones participantes.

Esta edición contará con 980 ‘monas’, incluyendo escudos, estadios, y más elementos típicos de los álbumes Panini.

Ante esto, por supuesto, también habrá un aumento en el costo total para llenar el álbum. En lo referente a los precios, El Tiempo reveló que el álbum tendrá 2 versiones, una en tapa blanda, y otra dura.

La primera de ellas tendrá un valor de 14.900 pesos, mientras que la segunda será de 49.900 pesos colombianos. Por otro lado, los sobres tendrán un valor de 5.000 e incluirán 7 figuritas.

Frente a estos costos, también se divulgó que el costo total para llenar el álbum sería de 700.700 pesos, siempre y cuando no haya ninguna repetida.

En lo que respecta a las cajas de sobres, estas tendrán un precio 520.000 pesos y un contenido de 104 sobres, es decir 728 monas. Por ello, sería necesaria al menos 1 y media, para poder llenar el álbum.

Aun así, esto es poco probable, ya que contendrían 1.092 láminas, de las cuales varias serían repetidas.

Lo cierto es que el cálculo de costos puede variar según cada caso, y de la suerte para obtener las láminas más ansiadas del álbum de este icónico torneo.