Richard Ríos enciende las alarmas en Colombia tras lesión: ¿peligra el Mundial 2026?

El clásico entre Benfica y Porto dejó mucho para analizar, pero una de las imágenes que más preocupó llegó lejos del marcador. Richard Ríos tuvo que salir del partido en camilla luego de una acción desafortunada que comprometió su brazo derecho y encendió las alarmas tanto en Portugal como en Colombia.

El mediocampista colombiano venía cumpliendo un buen partido y, como es habitual en él, disputaba cada balón con intensidad. En una jugada dividida, sufrió una mala caída tras un choque y el impacto terminó afectando su brazo. Intentó ponerse de pie, pero el dolor fue evidente desde el primer momento. El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y, tras una revisión breve, se decidió su salida para evitar riesgos mayores.

Aunque el encuentro continuó, la atención se trasladó casi de inmediato al estado de salud del jugador. Desde el banco del Benfica se notó la preocupación, y Ríos, visiblemente incómodo, dejó el terreno de juego sin poder ocultar que algo no estaba bien. Su ausencia se sintió en el desarrollo del partido, teniendo en cuenta el rol que viene ocupando en el equipo.

Al finalizar el compromiso, José Mourinho se refirió a lo ocurrido sin demasiados rodeos. El técnico reconoció que se trata de una lesión importante y destacó el estilo de juego del colombiano, un futbolista que se exige al máximo y no suele guardarse en las disputas. Sus palabras aumentaron la cautela alrededor del estado físico de Ríos.

¿Peligra el Mundial 2026 para Richard Ríos?

Con el paso de las horas, en Portugal comenzaron a surgir versiones sobre la posibilidad de una cirugía, aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial que confirme el alcance exacto de la lesión. De concretarse ese escenario, el volante podría estar fuera de las canchas durante varias semanas, algo que afectaría tanto al Benfica como a la Selección Colombia.

Justamente, en el entorno de la selección el tema no pasa desapercibido. Richard Ríos se ha ganado un lugar importante en el proceso de Néstor Lorenzo, aportando equilibrio, despliegue y orden en el mediocampo. Una ausencia prolongada lo dejaría fuera de la doble fecha FIFA de marzo y podría afectar su ritmo competitivo de cara al camino rumbo al Mundial 2026.

Por ahora, todo queda a la espera de los exámenes médicos. Mientras tanto, la expectativa es que la lesión no sea tan grave y que Ríos pueda volver pronto, en un momento clave tanto para su club como para la selección.