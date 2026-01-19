¿Se quedan sin Mundial en 2026? País podría enfrentar grave sanción por parte de la FIFA

El Mundial de 2026 está a muy pocos meses de dar inicio. Esta histórica cita deportiva tendrá a 48 países luchando por la mayor corona del balompié a nivel internacional, con partidos e instancias que estarán imperdibles.

Este torneo ya tiene todo listo, luego de que se definieran la gran mayoría de sus participantes al igual que sus grupos.

Sin embargo, uno de sus países miembros sufriría una importante pérdida previo a este torneo, lo que incluso podría dejar a varios de sus jugadores sin poder participar de esta cita.

Participante del Mundial 2026 podría recibir dura sanción de la FIFA

El fútbol de selecciones ha presentado una cantidad enorme de novedades durante estas últimas horas. Aunque los clubes han vivido días de actividad, en simultáneo se disputó la Copa Africana de Naciones.

El gran trofeo de este torneo se lo adjudicó Senegal, luego de derrotar a Marruecos por 1-0. Sin embargo, esta final dejó varias polémicas.

A minutos del gran cierre, Senegal anotó un tanto que fue anulado de manera controversial por el árbitro. Minutos después, Marruecos obtuvo un penal a favor sumamente dudoso, lo que indignó a los senegaleses.

Esta selección incluso tomó la decisión de abandonar la cancha a mitad del partido, aunque finalmente volverían por iniciativa de su estrella, Sadio Mané.

El penal a favor de los marroquís fue fallado por Brahim Díaz, y la final se decantó de manera final para Senegal, gracias a un tanto en la prórroga.

With the Africa Cup of Nations on the line, and 114 minutes on the clock, Brahim Diaz attempts a Panenka penalty and it is saved 🤯



Incredible drama. You simply cannot beat football 🍿pic.twitter.com/m8gd1DZqS1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 18, 2026

Todo parece ser alegría para Senegal, no obstante, podrían haber consecuencias. Se espera que Marruecos denuncie a su rival ante FIFA por abandono de partido.

Esto no cambiaría el resultado del partido, aunque si generaría varias sanciones a futuro para los jugadores involucrados. Por un lado, podrían haber castigos económicos.

No obstante, en lo deportivo también podrían obtener castigos de hasta 5 partidos de sanción. Esto podría dejar a varios jugadores sin disputar el Mundial de 2026, recordando que en un principio este torneo cuenta con una duración inicial de 3 encuentros.

Por el momento, habrá que esperar a que Marruecos lleve a cabo este proceso, y la FIFA tome una decisión ante esta polémica.

Senegal, por su parte, esperará un posible veredicto con vistas a un Mundial de 2026 que los posiciona en el grupo I, con selecciones de la talla de Noruega y Francia.