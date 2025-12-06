Los 10 partidos imperdibles del Mundial 2026: duelos clave de la fase de grupos

Con el sorteo ya realizado, el Mundial 2026 empieza a tomar forma con una fase de grupos histórica: por primera vez serán 12 grupos en lugar de los clásicos ocho que dominaron el formato hasta Qatar 2022. Este rediseño no solo amplía el abanico de selecciones, sino que también potencia un calendario repleto de duelos de alto nivel que prometen captar audiencias globales desde el primer silbatazo.

Uno de los encuentros que más expectativa genera es el debut de Brasil frente a Marruecos, programado en Boston para el Grupo C. Se perfila como uno de los partidos más taquilleros gracias al magnetismo dela pentacampeona del mundo y al empuje de los fanáticos marroquíes, que en Qatar 2022 se transformaron en una de las hinchadas más ruidosas y coloridas del certamen, acompañando a un equipo que llegó hasta semifinales.

La presentación del campeón defensor también ocupa un lugar central en la agenda global. Argentina, que iniciará su camino en Kansas City, enfrentará a una Argelia con la misión de complicarle los primeros pasos en lo que podría ser el último Mundial de Lionel Messi. La memoria futbolera inevitablemente recuerda el golpe de Arabia Saudita en 2022, un antecedente que alimenta la expectativa.

Otro atractivo que sobresale es la jornada que reunirá dos duelos de enorme magnetismo: por un lado, en Boston, Noruega vs. Francia por el Grupo I, con Erling Haaland y Kylian Mbappé como emblemas de un choque que muchos ya posicionan entre los mejores de la fase inicial. Ese mismo día, pero en Houston, Uruguay y España cruzarán estilos, historia y tradición competitiva en una cita que promete intensidad.

El telón del torneo se levantará en el Estadio de Ciudad de México, donde México y Sudáfrica volverán a verse las caras en un partido inaugural, tal como sucedió en Johannesburgo en 2010. La anfitrionía compartida también pondrá a Canadá en un estreno que podría tener aroma a clásico europeo si Italia logra su clasificación vía repechaje, y a Estados Unidos, que buscará iniciar con firmeza ante la Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro.

Completan la lista de duelos imperdibles Inglaterra–Croacia en Toronto, Ecuador–Alemania en Philadelphia —con la Tri dirigida por Sebastián Beccacece enfrentando a unos germanos necesitados de reivindicación— y el cierre del Grupo K en Miami entre Portugal y Colombia, un enfrentamiento que podría definir el liderazgo de la zona antes de los 16avos de final.

