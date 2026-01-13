Relanzan camiseta que la Selección Colombia usó en el Mundial de 1990 ¿Cuánto vale?

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, la fiebre por la Selección Colombia ya se empieza a sentir entre los aficionados. En medio de ese ambiente, la Federación Colombiana de Fútbol y Adidas anunciaron el relanzamiento de una de las camisetas más recordadas por los hinchas: la que la Tricolor usó como visitante en el Mundial de Italia 1990.

La prenda regresa como una edición conmemorativa que apela a la nostalgia y a uno de los momentos más importantes del fútbol colombiano, cuando la Selección volvió a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y dejó una imagen que aún hoy sigue siendo motivo de orgullo.

El anuncio se hizo a través de una publicación conjunta de Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol. En las imágenes aparece Luis Díaz luciendo la camiseta histórica, justo en el día en que el jugador celebra su cumpleaños, este 13 de enero.

Este relanzamiento se suma a otras camisetas especiales que ha tenido la Tricolor en los últimos años, como la edición del centenario de la Federación, y está pensada exclusivamente para los aficionados. Según se confirmó, no hará parte de la indumentaria oficial que usará la Selección en el Mundial de 2026.

¿Cuánto vale la camiseta de Colombia del Mundial 1990?

La camiseta conserva los elementos que la hicieron icónica a comienzos de los años noventa. Mantiene el color amarillo como base, acompañado de las franjas en rojo y azul sobre los hombros, el cuello redondo clásico y el escudo tradicional de la Federación. El diseño busca ser fiel al modelo original que vistieron figuras emblemáticas de aquella generación que marcó un antes y un después para la Selección Colombia.

La camiseta visitante de la Selección Colombia del Mundial de 1990 estará disponible a partir del 13 de enero de 2026. Los hinchas podrán adquirirla en tiendas físicas de Adidas, en la tienda virtual adidas.co y en diferentes aliados comerciales autorizados.

El precio de la versión estándar es de $479.950, mientras que la versión para mujer tendrá un valor de $399.950. Se trata de una edición especial pensada para coleccionistas y seguidores que quieren revivir una de las épocas más recordadas del fútbol colombiano.