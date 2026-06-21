El álbum de rock emblemático de cada Mundial desde 1970
Los Mundiales de fútbol han servido durante décadas como un reflejo de su tiempo. La música también vivía momentos decisivos, con discos que marcaron generaciones.
Los Mundiales de fútbol han servido durante décadas como un reflejo de su tiempo. La música también vivía momentos decisivos, con discos que marcaron generaciones.
Los Mundiales no solo han dejado recuerdos imborrables en el deporte, también han coincidido con momentos clave en la historia de la música. Desde el surgimiento del hard rock y el heavy metal a comienzos de los años setenta hasta el regreso de bandas legendarias en la actualidad, cada edición de la Copa del Mundo ha tenido una banda sonora propia.
Mientras Brasil conquistaba su tercer título mundial con Pelé como figura, el rock experimentaba una transformación histórica. Ese año vio la publicación de Deep Purple in Rock, de Deep Purple, un álbum considerado fundamental en el desarrollo del hard rock y una influencia directa para el heavy metal que dominaría las décadas siguientes.
La Alemania Federal de Franz Beckenbauer levantó la Copa del Mundo en casa. En el ámbito musical, David Bowie publicó Diamond Dogs, una obra clave de su etapa glam rock que reflejaba la creatividad y la experimentación características de la década.
El Mundial disputado en Argentina coincidió con la publicación de Some Girls, de The Rolling Stones. El disco incluyó éxitos como “Miss You” y consolidó la capacidad de la banda británica para adaptarse a los cambios musicales sin perder su identidad.
Mientras Italia se coronaba campeona en España, The Clash lanzaba Combat Rock, el álbum más exitoso comercialmente de su carrera. El trabajo combinó la energía del punk con comentarios políticos y sociales que definieron gran parte de su legado.
El Mundial de Diego Maradona y el histórico “Gol del Siglo” coincidió con el éxito global de Slippery When Wet. El álbum convirtió a Bon Jovi en una de las bandas más populares del planeta gracias a canciones como “Livin’ on a Prayer” y “You Give Love a Bad Name”.
La Copa celebrada en Italia estuvo acompañada por el fenómeno de The Razors Edge, de AC/DC. El disco marcó el regreso de la banda australiana a los primeros planos del rock internacional impulsado por el éxito de “Thunderstruck”.
Mientras Brasil obtenía su cuarto título mundial, Green Day transformaba la escena alternativa con Dookie. El álbum acercó el punk rock al gran público y se convirtió en uno de los discos más influyentes de los años noventa.
El Mundial ganado por Francia coincidió con la publicación de The Best of 1980–1990, una recopilación que reunió algunos de los mayores éxitos de U2 y sirvió para repasar una de las trayectorias más importantes de la historia del rock contemporáneo.
En el primer Mundial celebrado en Asia, Red Hot Chili Peppers lanzó By the Way. El álbum mostró una faceta más melódica de la banda y consolidó su posición como uno de los grupos más influyentes del cambio de siglo.
Cuatro años después, la banda volvió a protagonizar uno de los lanzamientos más destacados del momento con Stadium Arcadium, un ambicioso trabajo doble que obtuvo reconocimiento comercial y crítico en todo el mundo.
Aunque fue publicado en 2011, Wasting Light se convirtió en uno de los discos de rock más representativos del ciclo posterior al Mundial de Sudáfrica. El álbum reafirmó la vigencia de Foo Fighters en una industria musical en constante transformación.
Durante la Copa disputada en Brasil, AM seguía dominando listas de reproducción y escenarios alrededor del mundo. El álbum ayudó a convertir a Arctic Monkeys en una de las bandas más importantes de su generación.
Con Concrete and Gold, Foo Fighters continuó demostrando su relevancia dentro del rock moderno. El disco combinó la energía característica de la banda con nuevas influencias sonoras y colaboraciones destacadas.
La edición celebrada en Catar coincidió con el lanzamiento de Unlimited Love, el primer álbum de estudio de Red Hot Chili Peppers junto al guitarrista John Frusciante desde 2006, un regreso esperado por millones de seguidores.
A más de seis décadas de su formación, The Rolling Stones llegaron al ciclo mundialista de 2026 con Hackney Diamonds, su primer álbum de material original en 18 años. El lanzamiento confirmó la vigencia de una de las bandas más influyentes en la historia del rock.
Así como cada Mundial deja imágenes inolvidables en la memoria de los aficionados, la música también construye su propia historia paralela. Estos álbumes representan distintos momentos de la evolución del rock y ayudan a entender cómo el fútbol y la cultura popular han avanzado de la mano durante más de medio siglo.
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