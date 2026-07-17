¿Video de Messi bañando a Lamile Yamal es real? La verdad de la extraña casualidad que une a los cracks

La Copa Mundial de la FIFA está a dos partidos de la gran final y en esta oportunidad, dos grandes se enfrentan en la cancha. Lamine Yamal se encuentra contra Leo Messi con el fin de definir quién será el gran campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pasará a la historia como uno de los mejores jugadores del mundo.

Muchas personas están a la expectativa del show que van a dar estos deportistas, quienes no solo se destacan con sus selecciones, sino que a los dos se les vio brillar en el FC Barcelona: Yamal en la actualidad como uno de los ‘cracks’ y Messi hace unos años, haciendo historia con el club. Aunque nunca se encontraron en las canchas, los dos sí tuvieron un encuentro cercano que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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VIDEO: Así es el video de Messi bañando a Lamine Yamal

Hace 18 años, los deportistas tuvieron un encuentro que no fue para nada común, pues por un lado estaba Messi, quien ya era una de las grandes figuras del fútbol en el mundo, mientras que Yamal era tan solo un bebé. Los dos estaban participando en la realización de una campaña publicitaria de Unicef y la fundación del club FC Barcelona.

En ese momento, Messi era la gran estrella del club, tenía tan solo 20 años, así que no podría ser otra persona la protagonista del video. Cuando llegó al lugar, tenía que simular que estaba bañando a un bebé, quien era Lamine Yamal; tenía apenas unos meses y no tenía ni idea de lo que sería su futuro.

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É totalmente surreal o fato do Messi ter gravado um comercial com o Lamine Yamal sendo ainda um bebê 19 anos depois os dois se enfrentam numa Final de Copa do Mundo. Qual a probabilidade???? pic.twitter.com/KaPtEO3zfi — Zeca (@ZecaReserva) July 16, 2026

Esto fue hace 19 años; sin duda es un video que marcó la historia de los jugadores y algo que pocas personas recuerdan. Sin embargo, ahora, a días de la gran final, varias personas recordaron todo lo que fue este momento, pasando de un Messi bañando a Yamal a ahora enfrentarlo en la selección de España como uno de las figuras del fútbol actual.

Sin duda, en ese momento, nadie se imaginó lo que iba a pasar, así que los dos compartieron en el mismo espacio, sin pensar que 19 años después de ver a Messi bañando a Lamine Yamal, se iban a encontrar en la misma cancha. Esta es una de esas casualidades que deja la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.