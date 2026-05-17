El disco que salvó la carrera de Green Day y los convirtió otra vez en gigantes del rock

Green Day a comienzo del 2000, atravesaba uno de los momentos complicados de su carrera. En este año la banda ya era una leyenda del punk rock gracias a discos como Dookie y canciones como Basket Case. Pero seguidores de la época pensaban que se estaban quedando ahí y que el grupo estaba perdiendo relevancia dentro de la industria musical.

Después del rendimiento de Warning en 2000 y una etapa donde nuevas bandas dominaban el pop punk, Green Day parecía acercarse lentamente al desgaste musical. Pero 4 años después la banda llegaron con el lanzamiento de American Idiot, el disco que literalmente resucitó su carrera.

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Green Day estaba al borde de una crisis

La banda atravesaba un bloqueo creativo importante, incluso Billie Joe Armstrong reveló que habían trabajado en un álbum llamado Cigarettes and Valentines, pero las grabaciones desaparecieron del estudio. La banda en lugar de reconstruir ese proyecto, decidieron empezar desde cero.

La banda dejó atrás la idea de hacer simplemente otro disco punk y comenzó a trabajar en algo mucho más ambicioso, una ópera rock política inspirada en el caos social de Estados Unidos después del 11 septiembre y la guerra de Irak.

American Idiot cambio todo para la banda

Cuándo el album salió en 2004, canciones como American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday y Wake Me Up When September Ends, se convirtieron rápidamente en éxitos mundiales. El discó llevo a Green Day nuevamente al centro de la cultura rock y conectó incluso con una generación más joven.

Además, el álbum mostró una versión mucho más madura y ambiciosa de la banda, mezclando punk, crítica política y una historia conceptual alrededor del personaje Jesus of Suburbia.

El éxito fue tan grande que American Idiot ganó premios grammy, vendió millones de copias y terminó convirtiéndose en un musical de Broadway años después.

¿Por qué dicen que ese disco los salvo?

Antes de American Idiot, muchos medios y seguidores creían que Green Day estaba entrando en la etapa de “banda nostálgica” de los 90.

El disco les dio credibilidad artística y les permitió reinventarse sin perder su esencia. Incluso varios críticos musicales consideran que pocas bandas lograron reinventarse de manera tan exitosa después de más de una década de carrera.

Más de 20 años después, el álbum continúa apareciendo en ranking de los mejores discos de rock de los 2000 y sigue siendo uno de los trabajos más importantes de Green Day.

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