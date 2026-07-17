Tabla de goleadores Copa Mundial de la FIFA 2026 ACTUALIZADA ¿Mbappe todavía puede pasar a Messi?

Los goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se preparna para lo que será su gran final el próximo 19 de julio. Después de más de un mes de competencia, los jugadores esperan ver al nuevo ganador de este legendario torneo.

En esta coronación, se dará un nuevo campeón del mundo, pero, también habrá varios trofeos para resaltar el rendimiento de otros jugadores en la cancha.

Entre ellos estará el mejor arquero, el mejor jugador joven, el balón de oro del torneo, y también la bota de oro para el máximo goleador de esta competencia.

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Particularmente, esta edición ha contado con una cantidad enorme de anotadores, y de hecho, varios han llegado a romper récords en esta edición. Para que tenga claro cual es la lista de goleadores actual de este torneo, aquí se la tenemos.

Así va la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido la edición del torneo con mayor cantidad de goles en su historia. Esta competencia ha gozado de una cantidad importante de tantos, que han sido claves para cada una de las fases de esta cita.

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Varios jugadores han brillado en este torneo, y así lo demuestra su tanda de goleadores. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi y Harry Kane han protagonizado una dura contienda en la lista de máximos anotadores.

Sin embargo, todo se definirá en un último partido para cada uno de ellos, a excepción de Haaland. Cabe recordar que aun queda el partido por el tercer puesto y la gran final, y aquí les contamos como va la lista total de goleadores:

1- Lionel Messi (Argentina) – 8 goles

2- Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles

3- Erling Haaland (Noruega) – 7 goles

4- Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles

5- Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 goles

6- Ousmane Dembélé (Francia) – 5 goles

7- Mikel Oyarzabal (España) – 5 goles

8- Vinicius Júnior (Brasil) – 4 goles

9- Julián Quiñones (México) – 4 goles

Frente a esto, la tabla máxima de asistentes marcha de la siguiente manera:

1- Michael Olise (Francia) – 5 asistencias

2- Lionel Messi (Argentina) – 4 asistencias

3- Brahim Díaz (Marruecos) – 4 asistencias

4- Martin Odegaard (Noruega) – 4 asistencias

5- Bruno Guimaraes (Brasil) – 4 asistencias

6- Kylian Mbappé (Francia) – 3 asistencias

7- Anthony Gordon (Inglaterra) – 3 asistencias

8- Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 asistencias

9- Andreas Schjelderup (Noruega) – 3 asistencias

Frente a esto, todo parecería indicar que una asistencia de Messi le alcanzaría para obtener la bota de oro, y el balón de oro de esta competencia. Aun así, lo cierto es que el argentina irá a por el máximo trofeo ante España.