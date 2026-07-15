Este será el resultado exacto de Inglaterra vs Argentina, según las casas de apuestas: ¿Habrá sorpresa?

Inglaterra y Argentina jugarán uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después del gran desarrollo de este torneo, estos dos equipos se jugarán un puesto en la gran final de esta competencia.

Después de varios antecedentes deportivos y también históricos, ambos equipos volverán a encontrarse en una fase final, para ir en búsqueda del gran trofeo del balompié.

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Si usted es uno de los grandes amantes del fútbol, sabrá que este partido es totalmente imperdible, y por ello, aquí les contamos a qué hora se jugará.

Este será el resultado exacto de Inglaterra vs Argentina, según las casas de apuestas

Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido una de las competencias más emocionantes de los últimos años para los amantes del fútbol. Este torneo ha dejado partidos icónicos con protagonismo para varias figuras.

Luego de un extenso desarrollo, una de las definiciones se vivirá entre Inglaterra y Argentina, quienes chocarán en las semifinales, en busca de un paso a la final, que se jugará el próximo 19 de julio, en busca de la gran gloria del balompié internacional.

España ya consiguió su boleto al partido más importante de este torneo, luego de derrotar a Francia con un marcador sorprendente de 2 goles a 0, con tantos definitorios por parte de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

En este caso, será el turno para Argentina e Inglaterra. El equipo ‘albiceleste’ buscará defender su corona y repetir la gran hazaña de 2022, mientras que el combinado de ‘los 3 leones’ espera lograr su segundo torneo, tras haber vencido hace más de 60 años.

Sin lugar a dudas, este partido se vivirá por todo lo alto, con dos equipos que chocarán en la cancha una vez más, luego de dos partidos imborrables en 1986 y 1998.

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Los amantes esperan poder conocer al segundo finalista de este torneo, con un partido que será igualado y de pronóstico reservado. Aun así, las casas de apuestas tienen un resultado como el más probable.

De acuerdo con estos sitios web, el resultado que tiene mayor probabilidad de darse es el 1-0 a favor de Inglaterra, quien conseguiría el pase a la final.

¿A qué hora juegan Inglaterra y Argentina?

Si desea disfrutar de este partido, les contamos que el gran comienzo será este 15 de julio sobre las 2:00 p.m. de Colombia.

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