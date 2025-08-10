¿Qué traduce Deep Purple? Esta es la razón por la que escogieron el nombre de la banda

Deep Purple es una de las bandas más destacadas en la historia del rock. Esta agrupación logró marcar hitos inolvidables, gracias al talento de miembros notorios como Ian Gillan o Ritchie Blackmore.

Este grupo ha sido capaz de construir un legado, especialmente con una trayectoria se extiende desde 1968 hasta la actualidad, gracias a su talento y vigencia.

Como cualquier otra banda, Deep Purple guarda varias particularidades, y justo en este caso les contaremos una de ellas, como lo es el origen de su nombre.

¿Qué traduce Deep Purple?

El comienzo de Deep Purple data de 1967. En aquel momento el proyecto nació con otro nombre y este era Roundabout.

Para ese entonces, varios miembros fueron reclutados, pero el nombre cambiaría poco tiempo después. Quien impulsó este cambio en la identidad de la banda fue el guitarrista que arribó en 1968, es decir, Ritchie Blackmore.

Este artista llegó a la agrupación, y no solo generó un cambio en el sonido, sino también en la identidad que tenía esta banda.

Blackmore recomendó llamar a esta agrupación ‘Deep Purple’. Lo que muchos no saben es que este seudónimo está inspirado en una canción de la época.

Dicho éxito fue de la autoría de Nino Tempo y April Stevens, y era la canción favorita de la abuela de Blackmore.

Este guitarrista hizo un homenaje a su familiar, y optó por sugerir este nombre para la banda, el cual acabó trascendiendo por años, incluso por encima de otras opciones.

Indudablemente, lo demás fue historia pura del rock. Deep Purple llegó a marcar leyenda dentro del género, y así se ha mantenido por largos años, gracias a éxitos imborrables y artistas sumamente talentosos.

En cuanto a su significado, estas 2 palabras juntas se traducen al español como ‘morado oscuro’, lo que también le ha brindado una identidad y una marca registrada a la música de esta banda.

Actualmente, luego de una amplia cantidad de cambios en el estilo y en su formación, Deep Purple sigue en activo siendo una banda histórica para el rock.

A pesar de estas modificaciones, si algo se ha mantenido es el brillo de sus éxitos, y por supuesto, el nombre de esta banda, marcado en lo más alto del rock y la industria musical.