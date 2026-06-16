Los 3 mejores discos de los Rolling Stones, según Mick Jagger: son piezas claves para la historia

Los Rolling Stones son, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y destacadas en la historia del rock. Este grupo ha encantado a miles de personas, sobre todo por una de las trayectorias más extensas en la historia de la música.

Esta agrupación ha logrado lanzar una de las cantidades más brillantes de éxitos en la historia del rock. Varios éxitos han resaltado sobre todo por el poderío del rock, y letras apasionantes.

La banda de Mick Jagger ha sido capaz de lanzar varios álbumes históricos, incluso en la actualidad, en la que continúan demostrando su vigencia dentro de la industria.

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Aun así, los fanáticos tienen sus favoritos, incluido el propio Jagger. Por ello, aquí les contaremos cuales son los 3 mejores discos de su catálogo.

¿Cuáles son los 3 mejores discos de Rolling Stones? Según Mick Jagger

Para nadie es un secreto que, Mick Jagger es una de las voces más respetadas en la historia de la música. Este grupo ha encantado a miles de fanáticos, sobre todo por su talento, pero también por sus opiniones dentro de la industria.

Este cantante ha opinado en varias ocasiones sobre sus compañeros de género. No obstante, el propio Jagger se ha atrevido a hablar sobre su trayectoria con los Rolling Stones.

Recientemente, a Jagger le preguntaron por el mejor álbum de la carrera de su banda. Al cantante le costó elegir, pero aun así, se atrevió a dar 3 como sus favoritos:

“Creo que ‘Sticky Fingers’ es muy bueno, creo que ‘Beggars Banquet’ es muy bueno, creo que ‘Hackney Diamonds’ es muy bueno también” dijo Jagger para Today Show.

Sin dudas, estos son 3 discos brillantes para la carrera de Jagger, sobre todo por el peso jerárquico que cada uno de ellos carga dentro de la música.

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Los Rolling Stones acumulan una cantidad enorme de éxitos y estos 3 álbumes son muestra clara de ello. Esta banda sigue en construcción de historia dentro del rock, con más de 30 álbumes de estudio que brillan por si mismos.

De hecho, cabe recordar que esta banda añadirá uno más a su lista el próximo 10 de julio con lo que será el lanzamiento de ‘Foreign Tongues’, un álbum que promete volver a poner a los Rolling Stones en la cima del rock.