Foo Fighters estrenan Your Favorite Toy: así suena su nuevo disco

El rock no se detiene, y mucho menos para Foo Fighters. La banda acaba de lanzar Your Favorite Toy, su nuevo disco, un trabajo que llega cargado de energía, guitarras potentes y un sonido que muchos ya describen como un regreso a sus raíces más intensas.

Your Favorite Toy es el duodécimo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 24 de abril de 2026.

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El disco marca una nueva etapa, siendo el primero con el baterista Ilan Rubin, tras los cambios en la formación luego de años difíciles para el grupo.

Un sonido más crudo y directo

Si algo define este álbum es su energía.

Las primeras críticas coinciden en que Foo Fighters vuelve a un sonido más punk, agresivo y sin filtros, dejando de lado lo más melódico para apostar por fuerza pura.

Canciones como:

Your Favorite Toy

Of All People

Caught in the Echo

Muestran esa mezcla de rabia, nostalgia y actitud que caracteriza esta nueva etapa.

Un disco marcado por lo personal

El álbum llega después de años complejos para Dave Grohl, incluyendo pérdidas personales y momentos difíciles, lo que se refleja en letras más intensas y directas.

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A diferencia de su disco anterior (But Here We Are), que era más emocional, este nuevo trabajo canaliza todo eso en energía, ironía y actitud rockera.

Corto, directo y sin rodeos

Con una duración de poco más de 36 minutos, es uno de los discos más cortos de la banda, pero también uno de los más contundentes.

Fue grabado en el estudio casero de Grohl, lo que le da un sonido más orgánico y directo.

¿Vale la pena escucharlo?

Las opiniones están divididas:

Algunos lo ven como un regreso poderoso al rock más puro

Otros creen que les falta profundidad frente a trabajos anteriores

Foo Fighters sigue vivo, ruidoso y sin miedo a reinventarse.