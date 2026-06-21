¿Cuál ha sido el Mundial en el que mejor le fue a Colombia? Esta es la mejor actuación de la Tricolor

La mejor participación de Colombia en una Copa Mundial de la FIFA se produjo en Brasil 2014. Bajo la dirección técnica de José Pékerman, la selección alcanzó por primera vez los cuartos de final, convirtiéndose en la campaña más destacada del país en la historia del certamen.

La Tricolor llegó al torneo con una generación de futbolistas que combinó experiencia y talento, logrando una actuación que despertó la ilusión de millones de aficionados dentro y fuera del país.

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Un recorrido histórico

Colombia comenzó su participación en Brasil 2014 con una victoria 3-0 sobre Grecia. Posteriormente derrotó a Costa de Marfil por 2-1 y cerró la fase de grupos con un triunfo 4-1 frente a Japón, clasificándose con puntaje perfecto.

En los octavos de final, la selección venció 2-0 a Uruguay en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ese encuentro, James Rodríguez anotó uno de los goles más recordados en la historia de los Mundiales, una volea desde fuera del área que posteriormente fue elegida como el mejor gol del torneo.

¿Por qué ha sido su mejor Mundial?

Además de alcanzar la instancia más lejana conseguida por Colombia en una Copa del Mundo, el equipo mostró un fútbol ofensivo y efectivo durante gran parte de la competencia.

La selección terminó entre las ocho mejores del torneo y dejó una imagen positiva a nivel internacional. James Rodríguez, además, se consagró como máximo goleador del Mundial con seis anotaciones.

La histórica campaña llegó a su fin en los cuartos de final frente a Brasil. El conjunto anfitrión se impuso 2-1 en un partido disputado en Fortaleza, resultado que puso fin al mejor recorrido mundialista de Colombia. Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, Brasil 2014 permanece en la memoria de los aficionados como el Mundial en el que la Selección Colombia alcanzó su mejor desempeño.

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