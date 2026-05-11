Red Hot Chili Peppers vende TODO su catálogo musical por MILLONARIA cifra

La banda estadounidense Red Hot Chili Peppers concretó uno de los movimientos financieros más impactantes de la industria musical reciente. El grupo cerró un acuerdo millonario con Warner Music Group para transferir el control de todas sus grabaciones originales, en una operación valuada en 300 millones de dólares (o más de billón de pesos colombianos).

La negociación marca un nuevo capítulo en el negocio de los catálogos musicales y confirma una tendencia que domina el mercado global del entretenimiento. La operación incluye los derechos de explotación de los discos que la banda editó desde ‘Blood Sugar Sex Magik’ en 1991 hasta sus lanzamientos más recientes.

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Con esta compra, Warner controlará las ganancias derivadas de reproducciones en plataformas digitales, licencias audiovisuales, emisiones radiales y ventas físicas del repertorio del grupo liderado por Anthony Kiedis.

Durante febrero de 2025 comenzaron a circular rumores sobre conversaciones avanzadas entre la banda y la compañía discográfica. Más tarde, medios especializados como The Hollywood Reporter confirmaron que las negociaciones se encontraban en una etapa decisiva. Finalmente, el acuerdo se oficializó y convirtió a Red Hot Chili Peppers en otro de los nombres legendarios que monetizaron su legado musical en cifras multimillonarias.

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El catálogo de Red Hot Chilli Peppers en cifras

El catálogo de la banda mantiene una rentabilidad extraordinaria. Según datos publicados por NME, las canciones del grupo generan alrededor de 26 millones de dólares anuales. Hasta ahora, los integrantes administraban esos derechos de manera directa. El nuevo contrato modifica para siempre la estructura de propiedad sobre las grabaciones originales de la agrupación.

El éxito sostenido de la banda ayudó a elevar el valor de la operación. En 2022, ‘Unlimited Love’ y ‘Return Of The Dream Canteen’ dominaron los rankings internacionales y se ubicaron entre los discos más vendidos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. La vuelta del guitarrista John Frusciante también impulsó el interés global por el catálogo de la banda y fortaleció su presencia en streaming.

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La financiación de esta adquisición habría contado con apoyo de Bain Capital, firma de inversión que en el último año destinó más de 1200 millones de dólares para comprar catálogos de artistas consagrados. El negocio se volvió cada vez más atractivo para las grandes compañías, que consideran a la música un activo seguro y rentable a largo plazo.

En los últimos años, figuras como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young y Pink Floyd también vendieron sus catálogos por cifras millonarias, consolidando una transformación profunda en el negocio de la música.

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