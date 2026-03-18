EA Sports FC26 regala 1 mes totalmente GRATIS de Crunchyroll a sus usuarios: ¿Cómo reclamarlo?

EA Sports FC26 es, sin dudas, uno de los videojuegos más brillantes de este año, en lo referente al deporte y la industria del ‘gaming’ en general. Miles de personas disfrutan de la diversión del fútbol gracias a este título y su realismo.

Cientos de jugadores y equipos dicen presente en este videojuego, en el que se puede emular lo mejor del deporte rey, desde la comodidad de su consola o de su computador.

Más noticias: Los tres animes más vistos de Crunchyroll; perfectos para maratonear este fin de semana

Ser usuario de este videojuego, además permite varios beneficios. De hecho, un ejemplo de esto se presentó el propio 17 de marzo, cuando se reveló que este título le regalará un mes totalmente GRATIS de Crunchyroll a sus usuarios.

EA Sports FC26 regala 1 mes GRATIS de Crunchyroll

Si usted es fanático del fútbol, de los videojuegos y del anime, les contamos que hay un beneficio que no puede perderse. Desde EA Sports FC26 revelaron un gran beneficio para sus usuarios más fieles.

Este gran videojuego reveló que permitirá la posibilidad de disfrutar de 1 mes totalmente GRATIS de acceso a Crunchyroll.

Dicha plataforma de ‘streaming’ es una de las más destacadas del mundo, sobre todo por su especialidad en contenido de anime. En el catálogo de este sitio podrá encontrar grandes entregas como ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Demon Slayer’.

Acceder a este beneficio es sumamente sencillo, aunque, es importante cumplir con un requisito clave, que le permitirá obtenerlo de forma completa.

🚨FC26 x CRUNCHYROLL 🚨



▪️✅ FC Club Members ONLY

▪️✅ 30 Day AD-FREE

▪️✅ Use the code from your email OR Scan the QR code in game and login and go to offers and promotions! pic.twitter.com/lpg1UgJ9p5 — 𝙁𝙐𝙏𝙒𝙄𝙕 (@FUTWIZ) March 17, 2026

El mes gratuito de Crunchyroll está disponible para los miembros del club de FC26. Para ser parte de esto, debía haber iniciado sesión en FC25 y en FC26 antes del 1 de noviembre de 2025, ya sea desde PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, o Nintendo Switch.

Más noticias: Crunchyroll sorprende con cambio clave en Jujutsu Kaisen para disfrutar mejor el anime

Cabe recordar que el lanzamiento de este videojuego se dio el día 26 de septiembre del año pasado, por lo que este inicio de sesión debio darse sobre el mes de octubre.

¿Cómo reclamar este beneficio?

Si desea disfrutar de 1 mes gratis de acceso total a la suscripción Mega Fan de Crunchyroll, solo debe entrar a FC26, allí verá un banner donde se anuncia este beneficio.

En dicho lugar encontrará un código QR que podrá escanear para registrarse. Por otro lado, también podrá reclamar este beneficio con su correo, ya que allí obtendrá también un código para acceder a Crunchyroll.