Esta es la lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en Mayo ¿Está el suyo?

La popular plataforma de mensajería WhatsApp se prepara para un nuevo ajuste técnico que impactará a miles de usuarios en todo el mundo. A partir de mayo de 2026, varios teléfonos móviles dejarán de ser compatibles con el servicio, una decisión que responde a la necesidad de reforzar la seguridad digital y optimizar el rendimiento de la aplicación frente a los estándares tecnológicos actuales.

Este tipo de cambios no resulta inusual dentro del ecosistema digital. La evolución constante de sistemas como Android y iOS obliga a las plataformas a actualizar sus requisitos técnicos. En este contexto, WhatsApp establece como mínimo Android 5.0 o versiones superiores, mientras que en dispositivos Apple exige iOS 15.1 en adelante. Aquellos equipos que no logren cumplir con estas condiciones quedarán excluidos del servicio de forma progresiva.

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Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo

La lista de dispositivos afectados incluye modelos que en su momento dominaron el mercado, pero que hoy presentan limitaciones técnicas. En el segmento de Apple, dejarán de funcionar equipos como:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus.

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Otros fabricantes tampoco escapan a esta transición tecnológica. Equipos como el Moto G (1ª generación), el Sony Xperia Z, el LG Optimus G y el Nexus 4 ya no podrán ejecutar la aplicación de mensajería.

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¿Qué puede hacer si su celular ya no corre WhatsApp?

Ante este escenario, los usuarios cuentan con opciones limitadas pero claras. Primero, revisar si el dispositivo permite actualizar su sistema operativo a una versión compatible. Si esta alternativa no resulta viable, la única solución efectiva consiste en migrar a un equipo más reciente. De lo contrario, la aplicación comenzará a fallar gradualmente hasta bloquear por completo funciones clave como el envío y la recepción de mensajes.

Especialistas en tecnología insisten en la importancia de mantener tanto el sistema operativo como las aplicaciones al día. Esta práctica no solo garantiza acceso a nuevas herramientas y mejoras, también reduce riesgos asociados a vulnerabilidades de seguridad. En una era donde la información personal circula constantemente, actualizar dispositivos ya no es una opción secundaria, sino una necesidad urgente.

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