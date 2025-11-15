Cine y TV

Crunchyroll

Los 5 animes más populares de Crunchyroll para ver en el puente festivo; ‘Dan Da Dan’ y más

Aquí le traemos las producciones más populares de esta semana en Crunchyroll para disfrutar este fin de semana.

Indira Córdoba

Crunchyroll es una plataforma de streaming dedicada exclusivamente al anime, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la animación japonesa.

Esta plataforma funciona bajo una suscripción, que puede ser gratuita o paga. Los usuarios pueden crear una cuenta gratuita para ver contenido con anuncios o adquirir una suscripción paga (como los planes Fan o Mega Fan) que elimina la publicidad y ofrece ventajas como ver nuevos episodios de forma anticipada y la posibilidad de descargar series para ver sin conexión.

Disponible en dispositivos móviles, consolas y televisores inteligentes, Crunchyroll permite además guardar títulos en listas personalizadas, dejar comentarios y seguir las noticias más recientes del mundo del anime.

Cada semana se suman nuevas producciones, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan algo nuevo que ver. Y si planea aprovechar este puente festivo del 15 al 17 de noviembre de 2025 para ponerse al día con las series más vistas, aquí le dejamos una lista con los animes más populares del momento en Crunchyroll.

Dan Da Dan.

Los 5 animes más vistos en Crunchyroll 

  1. Dan Da Dan
    Este anime mezcla acción, comedia y elementos sobrenaturales. La historia sigue a Momo, una chica que proviene de una familia de médiums, y a Okarun, un joven apasionado por lo oculto. Ambos terminan enfrentándose a fantasmas y extraterrestres reales, en una aventura llena de humor, tensión y romance adolescente.
  2. Kaiju No. 8
    Inspirado en uno de los mangas más populares de los últimos años, este anime presenta un mundo invadido por criaturas gigantes llamadas kaiju. Kafka Hibino, su protagonista, sueña con luchar contra ellos, pero todo cambia cuando se convierte en uno de estos monstruos. Una mezcla equilibrada de acción, comedia y emoción que ha conquistado a los fanáticos.
  3. Gachiakuta
    En una sociedad dividida, los ricos viven en una ciudad flotante mientras desechan su basura —y a veces personas— hacia el Abismo. Ludo, el protagonista, es injustamente acusado de un crimen y arrojado a ese lugar lleno de peligros. Para sobrevivir, deberá dominar un nuevo poder y unirse a los “Limpiadores”, quienes luchan contra las criaturas formadas por desechos.
  4. One Piece
    El clásico eterno del anime continúa siendo uno de los favoritos. Las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del legendario tesoro One Piece siguen emocionando a nuevas generaciones. Con más de 25 años de historia, este anime combina humor, acción y amistad en una travesía por los mares más impredecibles.
  5. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill
    Esta serie combina el género isekai con la comedia y la cocina. Tsuyoshi Mukoda, un oficinista común, es transportado a otro mundo donde su habilidad especial parece poco útil: puede acceder a un supermercado en línea del mundo real. Sin embargo, sus comidas terminan teniendo efectos sorprendentes en sus nuevos compañeros de aventura.

