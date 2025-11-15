Los 5 animes más populares de Crunchyroll para ver en el puente festivo; ‘Dan Da Dan’ y más

Crunchyroll es una plataforma de streaming dedicada exclusivamente al anime, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la animación japonesa.

Esta plataforma funciona bajo una suscripción, que puede ser gratuita o paga. Los usuarios pueden crear una cuenta gratuita para ver contenido con anuncios o adquirir una suscripción paga (como los planes Fan o Mega Fan) que elimina la publicidad y ofrece ventajas como ver nuevos episodios de forma anticipada y la posibilidad de descargar series para ver sin conexión.

Disponible en dispositivos móviles, consolas y televisores inteligentes, Crunchyroll permite además guardar títulos en listas personalizadas, dejar comentarios y seguir las noticias más recientes del mundo del anime.

Cada semana se suman nuevas producciones, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan algo nuevo que ver. Y si planea aprovechar este puente festivo del 15 al 17 de noviembre de 2025 para ponerse al día con las series más vistas, aquí le dejamos una lista con los animes más populares del momento en Crunchyroll.

Los 5 animes más vistos en Crunchyroll