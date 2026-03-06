Crunchyroll sorprende con cambio clave en Jujutsu Kaisen para disfrutar mejor el anime

El regreso de Jujutsu Kaisen con su tercera temporada ha vuelto a poner a la popular serie de anime en el centro de la conversación entre los fans. Aunque el nuevo tramo de la historia está destacando por su gran nivel de animación, también ha generado debate en Japón por algunos cambios creativos que no han convencido del todo a parte del público. Aun así, el recibimiento general sigue siendo positivo y muchos coinciden en que el trabajo del estudio MAPPA demuestra que la espera por esta nueva etapa ha valido la pena.

Más allá de lo que ocurre en los episodios actuales, una noticia reciente ha llamado especialmente la atención de los seguidores. La plataforma Crunchyroll decidió actualizar los capítulos de la segunda temporada y reemplazar la versión que se había emitido originalmente por la edición mejorada que se lanzó después en Blu-ray.

Le puede interesar: ¿Cuál es la canción que suena al final de Jujutsu Kaisen 3? Aquí el soundtrack del anime

¿Qué significa este cambio por parte de Crunchyroll?

Esto significa que ahora los espectadores pueden ver los episodios con varias mejoras técnicas. Entre ellas, correcciones en escenas que en su momento llegaron a televisión con detalles incompletos, además de la eliminación de los conocidos filtros de atenuación que suelen utilizarse en la TV japonesa para prevenir posibles ataques epilépticos. Sin ese filtro, las secuencias de combate y los efectos visuales se ven más claros y con mayor intensidad.

Este cambio también sirve para recordar el complicado contexto en el que se estrenó el tramo final de la segunda temporada, especialmente durante el famoso Arco de Shibuya. En aquel momento surgieron múltiples críticas hacia el estudio MAPPA por las duras condiciones de producción. Varios animadores hablaron públicamente sobre calendarios de trabajo muy ajustados, lo que habría provocado que algunos episodios se emitieran sin haber sido finalizados exactamente como estaba planeado.

Necesita saber: ‘Jujutsu Kaisen’ ya estrenó capítulo recopilatorio de la temporada 3: Véalo GRATIS

Con el tiempo, esos capítulos se corrigieron y pulieron para su lanzamiento en formato físico. Lo que resulta poco habitual es que una plataforma de streaming decida sustituir la versión original por la edición revisada, algo que en este caso se realizó con el respaldo de Toho Animation.

Nueva temporada de Jujutsu Kaisen

De alguna manera, esta actualización llega en un momento oportuno, justo cuando la serie vuelve a estar en boca de todos por su nueva temporada. Además, se ha confirmado que habrá una pausa entre las dos partes de esta entrega, una medida que muchos interpretan como un intento de evitar los problemas de producción del pasado.

Ver también: ¿Cuándo se estrena el episodio nueve de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada tres? Fecha y hora para verlo en Crunchyroll