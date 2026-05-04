Alarma en Colombia: defensor se rompe la rodilla y complica su ida al Mundial

La lesión de Cristian Borja en el Club América encendió las alarmas en Colombia justo cuando se perfila la lista de jugadores para la próxima cita mundialista. El lateral, habitual en las convocatorias de la Selección Colombia, podría perder terreno en un momento clave de evaluación para el cuerpo técnico, que sigue de cerca su estado físico tras el golpe en la rodilla.

El incidente ocurrió en el Estadio Azteca durante el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX entre América y Pumas UNAM. En un partido de alta tensión que terminó igualado 3-3, Borja arrancó como titular en el esquema del entrenador brasileño André Jardine, quien lo utilizó de forma constante durante la fase regular del torneo.

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Así fue la lesión de Cristián Borja

La jugada que cambió el panorama se produjo sobre el cierre del primer tiempo. Rodrigo López intentó salir de una presión alta en un contragolpe, pero en el forcejeo terminó cayendo sobre la pierna derecha del defensor colombiano. Borja reaccionó de inmediato, se tomó la rodilla y pidió asistencia médica con gestos evidentes de dolor. El lateral abandonó el campo en camilla y posteriormente salió rumbo al hospital para estudios.

Así fue la lesión de Cristian Borja.



Pronta recuperación🙏🏼 pic.twitter.com/yyQDoWsIev — Luca🇲🇽 ᶠᵃⁿ (@Luca_MM7) May 3, 2026

El juego no se detuvo en ese momento y Uriel Antuna marcó el segundo gol de Pumas, una acción que generó fuertes críticas de la afición americanista hacia el arbitraje de Luis Enrique Santander por no interrumpir la jugada ante la gravedad aparente de la lesión.

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¿Qué tan grave fue la lesión sufrida por el defensa colombiano?

Horas después, el club confirmó la situación médica del jugador. El parte oficial señaló: “El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

El cuerpo médico no precisó el grado del daño, lo que mantiene la incertidumbre sobre su regreso. Este tipo de lesión puede dejarlo fuera varias semanas, un escenario que complica tanto al América como a la Selección Colombia en plena planificación hacia el Mundial.

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PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

En el plano deportivo, André Jardine pierde una pieza clave. Borja disputó 16 de los 17 partidos de la fase regular, 15 de ellos como titular, lo que refleja su peso en el equipo. Además, el club ya acumula bajas sensibles como la del colombiano Raúl Zúñiga por fractura de clavícula y la del uruguayo Brian Rodríguez por molestias musculares.

El América, pese a rescatar el empate con dos penales convertidos por Henry Martín y Alejandro Zendejas, quedó obligado a ganar el próximo encuentro ante Pumas para avanzar a semifinales. De no lograrlo, quedará eliminado del Clausura 2026 en un momento marcado por lesiones y preocupación tanto en México como en Colombia por el futuro inmediato de Borja.

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