La NASA revela cómo se ve su nombre con paisajes de la Tierra en imágenes satelitales

La NASA impulsa la exploración digital del planeta con el lanzamiento de la herramienta interactiva “Your Name in Landsat”, una propuesta que transforma cualquier nombre en una composición visual creada a partir de imágenes satelitales reales. Este recurso combina ciencia, cartografía y creatividad para ofrecer una experiencia personalizada que conecta a los usuarios con la superficie terrestre mediante letras formadas por paisajes naturales.

La dinámica del sistema se basa en una idea sencilla pero visualmente impactante: cada letra del alfabeto, desde la A hasta la Z, corresponde a una imagen captada por satélites. Estas representaciones provienen de elementos naturales como ríos, costas, lagos, desiertos o formaciones geológicas que dibujan figuras similares a caracteres tipográficos. El usuario no solo observa el resultado, también accede a información geográfica precisa que incluye coordenadas de latitud y longitud.

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El proyecto Landsat, desarrollado por la NASA junto al USGS (United States Geological Survey), sostiene el archivo continuo más extenso de la superficie terrestre con más de cinco décadas de registros. Esta base de datos se complementa con plataformas como NASA Worldview, USGS EarthExplorer y el sistema de observación de la European Space Agency a través de Sentinel Hub. Todas estas fuentes alimentan la herramienta con imágenes de alta resolución disponibles para consulta y descarga.

Dentro de los resultados que ofrece la plataforma aparece un caso llamativo en Argentina. El Lago Menéndez, ubicado en la provincia del Chubut y de origen glaciar, forma una “R” en minúscula dentro del mapa satelital. Este fenómeno natural integra el paisaje patagónico al alfabeto visual del proyecto y destaca la riqueza geográfica del territorio sudamericano.

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¿Cómo generar su nombre con “Your Name in Landsat“?

El uso de la herramienta resulta simple. El usuario ingresa al sitio oficial de “Your Name in Landsat” y escribe su nombre en el campo “Escribe tu nombre”. El sistema solo acepta letras de la A a la Z, sin acentos ni símbolos especiales, aunque permite espacios entre palabras. Luego el usuario presiona “Enter” o “Ingresar” para generar la composición.

Tras el procesamiento, la plataforma muestra cada letra como una imagen satelital real. El usuario puede interactuar con cada elemento, hacer clic o pasar el cursor para conocer su ubicación exacta, país de origen y coordenadas geográficas. Esta función convierte la experiencia en una herramienta educativa y visual sobre la Tierra.

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Finalmente, la plataforma facilita la descarga del resultado mediante el botón “Descargar”, que guarda la imagen en formato PNG. Además, el sistema genera un código QR que permite compartir la composición en redes sociales o dispositivos móviles de forma rápida y directa.