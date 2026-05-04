Ni Nacional, ni Junior: Máximo goleador de la Liga BetPlay 2026 es de Pasto y lleva 13 goles; Tabla
Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1 después de la fecha 19 del todos contra todos del domingo 3 de mayo.
Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1 después de la fecha 19 del todos contra todos del domingo 3 de mayo.
El domingo tres de mayo se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-1; en esta oportunidad, los equipos demostraron que tienen todo para poder estar entre los ocho finalistas. Pero no solo eso, sino que otros aseguraron que están listos para ser parte de la gran final de este primer semestre, sumando una nueva estrella a su historia.
La gran sorpresa de la fecha sin duda fue Atlético Nacional, que se clasificó hace varias semanas con 40 puntos. Es importante mencionar que el cuadro verdolaga cuenta con la nómina más costosa de la temporada, así que había gran expectativa respecto a todo lo que podría pasar con el equipo.
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Sin embargo, no lograron tener al goleador de la temporada, pues tras finalizar la fecha 19, la gran sorpresa fue el equipo de Pasto, que en esta oportunidad logró clasificarse en la tercera posición con 34 puntos. Pero eso no es todo, sino que a lo largo del torneo marcó en varias oportunidades en partidos decisivos, consolidando entre sus jugadores al máximo goleador.
Goleadores Liga BetPlay DIMAYOR. pic.twitter.com/D0dKAxqudV
— Angel Julio Rodelo (@AngelJulioRode1) May 4, 2026
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Pero esto no ha terminado del todo, pues ahora, en la siguiente fase, varios de estos jugadores van a poder seguir sumando y convertirse en los goleadores del torneo del primer semestre. Así que el listado tendría varios cambios en las próximas semanas.
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