Tres anime al estilo Ghost of Yotei perfectos para ver en Crunchyroll este fin de semana

Las producciones de anime se siguen apoderando de las plataformas de streaming, así que en los últimos días se conocieron cuáles son esas producciones, que sin duda son consideradas unas de las más vistas. En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esas tres series de anime que sin duda lo ayudarán a pasar un fin de semana aprendiendo un poco más sobre todo lo relacionado al cine manga de Crunchyroll al estilo Ghost of Yotei.

Estas son algunas historias en donde podrá conocer un poco más sobre las misiones que tienen que cumplir los protagonistas en secreto, para poder avanzar en sus historias. Además, hay muchos que están disponibles en múltiples plataformas completamente GRATIS.

Tres series de anime al mejor estilo de Ghost of Yotei de Crunchyroll

Samurai Champloo: Una serie que fue ambientada en una versión conocida en Japón como Lo-fi Edo. Habla de todas las hazañas que puede cometer un hombre vagabundo llamado Jin, una camarera de un reconocido café y Rnun Jin, quien está buscando a un samurái que tenga un aroma a girasoles.

El primer episodio de esta historia se estrenó en el 2004, fue creada por Shinichirō Watanabe y es todo un éxito, al punto que muchos hablan de la relación de la serie con algunos videojuegos de PlayStation.

Kill la Kill: Para muchos, esta es una clara historia de venganza en donde una mujer colegiala, llamada Ryuko Matoi, ingresa a la Academia Honnouji con el fin de recibir preparación militar y mejorar varios aspectos de su vida. Sin embargo, allí se da cuenta de que puede usar algunos uniformes que le otorgan poderes especiales y planea toda una venganza contra Satsuki Kiryuin, buscando la verdad de la muerte de su padre.

Mushi-shi: Es un anime un poco antológico que cuenta todo lo que vive Ginko, un reconocido investigador que viaja a Japón para hacer un trabajo rural y poder ayudar a todas las personas que se vieron afectadas por una extraña forma de vida espiritual y primitiva, llamada ‘Mushi’. En el camino, se tiene que enfrentar a nuevas cosas que nunca se imaginó, al punto de querer investigar un poco más y ponerse en riesgo.