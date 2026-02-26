‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ volverá a los cines: estos son los países confirmados para su reestreno

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ es uno de los animes de mayor cantidad de atención en el mundo actualmente. Esta producción ha enamorado a miles de fanáticos, a partir de una trama emotiva y llena de acción como lo es la de Tanjiro.

Particularmente, el 2025 fue un año lleno de gran cantidad de emociones para los amantes de este anime. Esta historia presentó el ‘Arco del Castillo Infinito’, con el cual se presentaron una cantidad enorme de escenas imperdibles.

Más noticias: Tres anime al estilo Ghost of Yotei perfectos para ver en Crunchyroll este fin de semana

Miles de personas fueron al cine, e incluso llegaron a romper récords en taquilla para la historia del anime. No obstante, si usted se perdió este ‘film’, les contamos que pronto se reestrenará en algunos países, y aquí les contamos cuales están confirmados.

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ volverá a los cines

El éxito de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ ha llegado a ser absolutamente innegable. Esta producción se ha convertido en una gigante del género, incluso al nivel de clásicos como ‘Dragon Ball’ o ‘Naruto’.

Este ‘film’ demostró su potencia, incluso con éxito desde los cines, uno de los campos más complejos en el mundo del entretenimiento.

Miles de fanáticos agotaron taquillas en todo el mundo, y de hecho, su éxito la convirtió en una de las películas más grandes en el universo del anime en su historia.

Más noticias: ¿Cuál es la canción que suena al final de Jujutsu Kaisen 3? Aquí el soundtrack del anime

‘Demon Slayer’ cautivó a miles de fanáticos, y ante esto, su atención es total, al punto de empezar a emocionarse por una segunda parte, incluso días antes.

El éxito de este ‘film’ ha sido tal que llegará a los cines nuevamente. De manera reciente se confirmó que ‘Kimetsu no Yaiba’ regresará a las salas de proyección, aunque solo será en algunos paises.

Los lugares en los que está confirmado este regreso son: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Austria. Esto además de Japón, donde ya se ha reestrenado esta producción.

Del mismo modo, también se podría esperar una reproyección en Alemania, Tailandia, Taiwan, Indonesia y Trinidad y Tobago.

Por el momento, no se ha revelado si se dará un reestreno en Colombia o en otros países de Sudamérica. Aun así, sus fanáticos están atentos a esta posibilidad.

Más noticias: Las tres películas de anime mejor valoradas por IMDb: Kimetsu no Yaiba se destaca

Hasta entonces, los amantes seguirán atentos al estreno de una secuela de esta película, la cual podría darse en 2027.