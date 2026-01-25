‘Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer’ sufre duro fracaso: sorprendió a muchos fanáticos

‘Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer’ es uno de los animes de mayor popularidad en la actualidad. Miles de fanáticos han tomado un gran cariño por esta trama, y también por cada uno de los personajes que hacen parte de esta historia.

En cada uno de sus arcos este anime ha tenido un apoyo brillante y amplio. De hecho, su más reciente película referente al Arco del Castillo Infinito obtuvo una buena cantidad de elogios y ventas.

Sin embargo, en las últimas horas ‘Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer’ consumó el que podría ser el primer gran fracaso en la historia de este anime. Aquí les contamos de qué se trata.

‘Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer’ sufre duro fracaso

En los últimos años la industria del anime ha crecido de manera notable. Miles de personas han demostrado su pasión por esta cultura, y por entregas de este estilo.

Aun así, hay un sector que el anime no ha podido atacar de manera notable y exitosa, y se trata de los premios Oscar.

La Academia reveló a los grandes nominados a su ceremonia de 2025 el pasado 22 de enero. Allí destacaron varios actores y producciones de manera notable, aunque hubo ciertos ausentes, y uno de ellos fue, de hecho, Kimetsu no Yaiba.

Aunque la primera película del ‘Arco del Castillo Infinito’ lanzada en el segundo semestre de 2025 consiguió un volúmen enorme de ventas y romper récords impresionantes, no logró estar entre los nominados.

Esta película estuvo entre los grandes ausentes, ya que las nominadas a ‘Mejor película animada’ fueron otras producciones.

Las destacadas fueron: ‘Arco’, ‘Elio’, ‘Zootopia 2’, ‘Little Amelie’ y ‘Las Guerreras del K-Pop’, siendo estas últimas las favoritas a llevarse este premio.

Dicha revelación sorprendió de manera notable a sus fanáticos, quienes han apoyado de manera sostenida todos los lanzamientos de ‘Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer’.

Aun así, los fans y productores de este anime confían en poder ver un éxito en este intento con la próxima entrega de este anime y sus producciones.

Se espera que la segunda parte del ‘Arco del Castillo Infinito’ salga aproximadamente en 2027, mientras que el cierre se daría para 2029, cuando se dé el fin de esta icónica producción en la gran pantalla.