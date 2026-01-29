‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ y ‘Chainsaw Man’ nominados a importantes premios: esta es la categoría

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ y ‘Chainsaw Man’ fueron dos de los animes más destacados de 2025. Las películas pertenecientes a estas franquicias rompieron el mercado, y enamoraron a miles de fanáticos en el mundo.

Para nadie es un secreto que el anime ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y gran muestra de ello fueron estas películas y su éxito en taquilla.

No obstante, la calidad de estos ‘films’ también ha sido resaltada, y así lo demuestra su nominación a una gala importante de premios en el cine. Aquí les contamos los detalles.

‘Demon Slayer’ y ‘Chainsaw Man’ líderes en el mundo del anime

Sin dudas, tanto ‘Kimetsu no Yaiba’, como ‘Chainsaw Man’ han acumulado miles de fanáticos en el mundo. Varios amantes del anime se han mostrado claramente encantados por estas franquicias y sus producciones.

El 2025 fue clara muestra de ello con la llegada del ‘Arco del Castillo Infinito’ y ‘Reze Arc’, donde estas tramas demostraron que tienen potencial para brillar en la pantalla grande.

El éxito en taquillas fue notable, aunque ambas recibieron un duro golpe a inicio de este año, al no ser nominadas a los Premios Oscar, en una decisión que generó gran crítica para estos galardones.

Aun así, ambas producciones recibieron la grata noticia de que si fueron nominados para otra gala de premios pertenecientes al cine.

Se trata de los ‘Saturn Awards 2026’. Allí se mencionaron varias producciones destacadas para el cine de género, y en su rubro ambas películas resultaron resaltadas.

La categoría de ‘mejor película animada internacional’ resaltó las siguientes producciones:

Attack on Titan the Movie: The Last Attack

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

The Colors Within

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Arco del Castillo Infinito

Ne Zha 2

Stitch Head

Esta es una gran nominación para el anime, incluso por la presencia de otras producciones como ‘Attack on Titan’.

Ambos animes se plantan como favoritos en esta categoría, sobre todo con la posibilidad de posicionarse por encima de otras películas legendarias de este género.

En caso de que quiera estar atento a esta premiación, les contamos que estos premios se entregarán el próximo domingo 8 de marzo, donde se celebrará estos y más ‘films’ de la industria.