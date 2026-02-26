El histórico guitarrista con el que Slash casi inicia una rivalidad: “esto arruina nuestra amistad”

Slash es uno de los guitarristas más grandes en la historia del rock. Este legendario artista ha pasado por varias agrupaciones donde ha dejado una huella imborrable, aunque la más destacada en la lograda con Guns N’ Roses.

Gracias a su talento y su potencia detrás de las cuerdas, Slash es sumamente halagado y apreciado por sus colegas, aunque, hay uno con el que Slash estuvo apunto de crear una rivalidad.

Más noticias: El riff que todo fanático de Guns N’ Roses puede reconocer en solo 5 segundos: es un clásico de la banda

El músico de sombrero de copa y cabello rizado tuvo un pequeño desacuerdo con uno de sus compañeros de profesión, y aquí les contamos de cual se trata.

El guitarrista con el que Slash casi inicia una rivalidad

Para nadie es un secreto que, Slash se ha ganado el respeto de grandes figuras en el género. Aunque no es considerado uno de los guitarristas más virtuosos de la escena, el histórico artista ha protagonizado himnos brillantes.

Algunos de ellos han sido ‘Sweet Child O’ Mine’ o ‘November Rain’ son algunos de ellos. De hecho, la guitarra usada en el video de esta última canción, es el gran motivo de la rivalidad que estuvo cerca de iniciar Slash con uno de sus colegas.

Más noticias: Los 5 discos favoritos de Slash, de Guns N’ Roses: clásicos del género y grandes influencias del rock

En la grabación de este histórico videoclip, Slash usó una Tobacco Burst Les Paul 59. La particularidad es que esta guitarra le había pertenecido a Joe Perry, el histórico miembro de Aerosmith.

Perry la vendió en 1979, a cambio de 4.500 dólares, y acabó en manos de Slash. El histórico guitarrista de Guns N’ Roses la utilizó en varias ocasiones, y la guardó como parte de su colección.

Sin embargo, Joe Perry después de un tiempo quiso recuperarla. Para ello contactó a Slash, con quien había formado una amistad, pero el miembro de Guns N’ Roses no estaba interesado en vender la guitarra.

Joe Perry insistió por varias ocasiones, al punto de que Slash ya no le contestaba las llamadas, y sentía que esto arruinaba su amistad. Por ello, Perry optó por desistir de su intento.

Aun así, la guitarra volvería a las manos del guitarrista de Aerosmith tiempo después. Perry confesó para Conan O’Brien que en su cumpleaños número 50, Joe se preparaba para tocar en un restaurante.

Más noticias: Bruno Mars tocó clásicos del rock junto a Slash y Duff McKagan y le voló la cabeza al público: así sonaron

Sin embargo, antes de hacerlo, su técnico le entregó un regalo preparado por Slash y era la Tobacco Burst Les Paul 59, lo que emocionó a Perry, y dejó totalmente saldado este inconveniente.