¿Cuál es la canción que suena al final de Jujutsu Kaisen 3? Aquí el soundtrack del anime

Jujutsu Kaisen es, indudablemente, uno de los animes más destacados de la industria en los últimos años. Esta obra de Gege Akutami ha dejado un sinfín de emociones, con las cuales ha podido enamorar a miles de fanáticos.

Actualmente este anime se ha tomado el protagonismo en la palestra del anime, con lo que es el lanzamiento de su tercera temporada, donde promete un sinfín de emociones.

Si usted está disfrutando de esta tercera parte, y es un amante de la música, aquí les hablamos de los detalles sonoros de este anime, incluido su soundtrack.

¿Cuál es la canción final de Jujutsu Kaisen 3?

Sin lugar a dudas, los animes se han convertido en uno de los principales entretenimientos a nivel mundial en la actualidad.

Miles de personas disfrutan de producciones de este estilo día tras día, y año tras año, gracias a la forma en que tramas y personajes inolvidables son presentados.

No obstante, no es lo único que genera atracción dentro de los animes. En estas historias se entrelazan varios aspectos artísticos imperdibles, y por supuesto que la música es uno de ellos.

Varios animes cuentan con canciones de ‘opening’ y ‘ending’ que resultan absolutamente inolvidables para sus fanáticos.

En Jujutsu Kaisen no ha sido la excepción, sobre todo en esta tercera temporada, donde su ‘ending’ ha tomado gran popularidad entre los fanáticos.

Si usted es de los amantes de esta serie, y desea saber cual es la canción que suena en el final de cada capítulo, les contamos que se trata de ‘Yoake no Uta’, interpretada por jo0ji.

Soundtrack completo de Jujutsu Kaisen 3

Si desea disfrutar de todas las canciones de este anime, les contamos que el ‘opening’ corresponde a ‘AIZO’ de King Gnu. Mientras que el ‘ending’, como ya se mencionó es ‘Yoake no Uta’ de Jo0ji.

El soundtrack completo es el siguiente:

‘Execution’ ‘Cold Open’ ‘Will’ ‘Brothers Are Just Like that’ ‘Hunter’ ‘Executioner’ ‘The Front of The Back’ ‘The Eldest Brother of Ten Siblings’ ‘One More Time’ ‘The Culling Game’ ‘Help People’ ‘Operation’ ‘That Place’ ‘At the Tombs of the Star’ ‘Connection’ ‘Ritual and Condition’ ‘The Hidden Side’ ‘To the Other Shore’ ‘Colony’ ‘Each Path’ ‘Lineage’ ‘Monotonously Rings the Little Bell’ ‘Oppose’ ‘Burying’ ‘Sudden Blow’ ‘Defeat Here’ ‘Shoreline’ ‘Projection’ ‘Moment’ ‘How to Bloom’ ‘A Changing World’ ‘Notification’

Estas pistas son compuestas por Yoshimasa Terui, y pueden ser escuchadas en la lista de reproducción de Spotify encontrada arriba.