Rock Al Parque tendría grandes cambios en su edición 2026: esta sería la nueva fecha del festival

Rock Al Parque es uno de los grandes eventos de música en la capital. Miles de fanáticos de este género disfrutan de shows imperdibles y bandas impresionantes que llegan a Bogotá año tras año para sorprender a su público.

Este festival se ha convertido en una auténtica tradición, por lo que la espera es constante, sobre todo por la posibilidad de ver a agrupaciones de talla mundial desde los escenarios del Parque Simón Bolívar.

Claramente esto en el 2026 no será la excepción, aunque el icónico festival tendría importantes cambios desde su organización.

Rock Al Parque tendría grandes cambios en 2026

La edición de 2025 fue una de las más icónicas de la historia del Rock Al Parque. Grandes bandas de todo el mundo dijeron presente en 3 días de festival que dejaron un sinfín de rock y metal.

Si bien el cartel de este festival llamó la atención, lo más peculiar fue la fecha del evento. El Rock Al Parque de 2025 se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de junio, cuando usualmente tenía lugar en noviembre.

Aunque esta edición fue un éxito, el festival volvería a moverse para la segunda parte del año, y tendría planeado llevarse a cabo durante el mes de octubre.

A través de sus redes sociales, el Instituo Distrital de Turismo de Bogotá reveló el calendario de eventos culturales de la capital durante este año de 2026.

Allí resaltaron varios eventos imperdibles, aunque, uno de los detalles más llamativos fue la fecha en la que figura Rock Al Parque.

La edición de 2026 de este evento se llevaría a cabo en el mes de octubre, al igual que otros eventos como el ‘Gastrofest’ o el ‘Ópera al Parque’.

Claramente la sorpresa de los fanáticos ha sido total, aunque también así ha sido la disposición para rockear desde el Parque Simón Bolívar en el décimo mes de octubre.

¿En qué días será?

Por ahora se desconoce con exactitud los días en los que se llevará a cabo este festival. Sin embargo, cabe recordar que suele llevarse a cabo en el lunes festivo que posea el mes de realización.

En el caso de octubre, el único festivo es el del lunes 12. En ese escenario hipotético, el Rock Al Parque 2026 podría coincidir con el concierto de Iron Maiden en Bogotá planeado para el 11 de octubre.