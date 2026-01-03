¿Cuándo saldrán las nuevas películas de ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-‘ luego del arco del Castillo Infinito?

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- es una de las mejores series de anime de los últimos años. Esta producción ha destacado de gran forma dentro de la industria.

Miles de fanáticos han demostrado un apoyo brillante hacia esta saga, tanto en sus mangas, como.en sus animes o películas.

De hecho, la más reciente de ellas, perteneciente al arco del ‘Castillo Infinito’, ha sido uno de los éxitos más grandes en la historia del anime.

Más noticias: ¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, según la IA? Así puede verlo

Por ello, en este caso les contaremos cuál es el futuro de esta serie, y cuando saldrán sus próximas entregas.

El éxito del arco del ‘Castillo Infinito’ de ‘Demon Slayer’

Para nadie es un secreto que la historia de Tanjiro ha sido de las más destacadas en el mundo del anime en los últimos años.

Esta saga ha enamorado a miles de personas, sobre todo con acción y emoción dentro de una trama imperdible. Parte de esta emoción fue demostrada con el lanzamiento de la película del arco del ‘Castillo Infinito’.

Este segmento del anime ha sido de los más esperados, razón por la cual decidió ser lanzada en la pantalla grande, con 3 partes diferentes.

La primera de ellas vio la luz en 2025, y en ese momento, miles de personas abarrotaron los cines para ver esta producción.

El éxito de esta parte ha sido destacada, aunque se ha tratado únicamente del primer volumen de este arco.

La segunda película del arco infinito de ‘Demon Slayer’ está pautada para lanzarse en el 2027, con lo que sería la continuación de la primera parte previamente presentada.

Por otro lado, la tercera producción que marcaría el gran cierre, estaría agendada para ver la luz en 2029, cuando se dé el gran cierre de este arco.

Más noticias: Demon Slayer Kimetsu no Yaiba-: confirma nueva película antes del arco Infinity Castle: lo que debe sabe

Por el momento, los fanáticos de ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-‘ deberán enfocarse en la primera película, a espera de las siguientes 2. Estas marcarán una época importante para el anime, y justamente para los fanáticos de esta producción que ha encantado a miles.

Cabe recordar que esta película estuvo disponible hace algunos meses, aunque se espera que estas producciones puedan llegar a las plataformas de streaming próximamente.

Lo cierto es que este anime es brillante, y su exito ha sido notable alrededor del mundo, gracias a su fama.