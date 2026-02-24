Las tres películas de anime mejor valoradas por IMDb: Kimetsu no Yaiba se destaca

El anime cada vez cobra mayor protagonismo en la industria del cine y del entretenimiento, así que son varias las películas que se han posicionado a nivel internacional, llegando a tener millonarias recaudaciones en taquilla. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas cintas que consiguieron la mejor puntuación en IMDb y se pueden ver fácilmente en plataformas de streaming.

Muchas de estas películas son nuevas, se estrenaron entre el 2025 e inicios del 2026, pero otras son unos clásicos que, sin duda, lograron captar la atención de cientos de personas en todo el mundo. Estas son las tres películas que obtuvieron mejor votación, esto teniendo en cuenta sus gráficos, calidad de la imagen, historia, trama y final definitivo.

Leer más: El anime más oscuro y perturbador que todo fan del terror debe ver

Las tres películas de anime con mejor puntuación en IMDb

El castillo ambulante: La historia fue desarrollada por Hayao Miyazaki y se encuentra en el top 10 de las cintas más populares de los últimos años. Habla de todo lo relacionado con el viaje e historia de Sophie, en donde tiene que pasar por diferentes momentos que, sin duda, cambian la visión de la actualidad de este joven.

La película fue nominada a los Premios Oscar y, pese a que no logró ganar, esto hizo que se volviera mucho más popular en todo el mundo. Actualmente, se encuentra disponible en Netflix, en donde se puede ver por medio de la suscripción con pago, y tiene una puntuación en IMDb de 8.2 puntos.

A Silent Voice: Este es un anime especial para los adolescentes, ya que presenta todo un drama de lo que viven los dos protagonistas, en donde una joven es atacada en su escuela por sus compañeros, al punto que tiene que cambiar de colegio. Cuando crece, se encuentra. Nuevamente con ese chico que tanto la molestaba, y él hace de todo para poder lograr el perdón de la joven, quien sin duda se mostró muy afectada.

Tiene una puntuación de 8.2 puntos y se puede encontrar en diferentes plataformas de video, incluso en YouTube, en donde no ha perdido popularidad, pese a que ya pasaron muchos años desde la fecha de su lanzamiento oficial.

Guardianes de la noche – Kimetsu no Yaiba: Sin duda, esta se convirtió en una de las películas de anime más populares de los últimos años, tanto así que todos querían vestirse como los protagonistas para ir a las salas de cine a ver todo lo relacionado con esta historia. Su estreno oficial fue en el 2020 y logró obtener un récord en taquilla, pero también en plataformas de streaming, donde cientos de personas se han repetido la historia.

Esta es una secuela de la primera temporada de este anime, en donde Tanjiro Kamado y todos los personajes de Demon Slayer deben emprender una nueva misión, con el fin de entender todo lo que hay detrás de unas misteriosas desapariciones.