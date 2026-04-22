Delantero figura de Brasil se perdería el Mundial de 2026 por fuerte lesión: ¿Golpe duro a la ‘canarinha’?

El Mundial de 2026 está cerca de empezar y Brasil es uno de los equipos que empiezan a afilar a sus figuras para revelar la lista de convocados. El combinado ‘scratch’ confía en mejorar sus últimas actuaciones en este torneo, y conseguir su sexto campeonato.

Las aspiraciones de Brasil son innegables, sobre todo luego de acumular más de 2 décadas sin levantar la Copa del Mundo. Sin embargo, en las últimas horas sus opciones recibieron un duro golpe.

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Uno de sus delanteros figura estaría cerca de perderse la Copa del Mundo 2026, esto debido a una importante lesión sufrida con su club, y aquí les contamos de quién se trata.

Delantero figura de Brasil se perdería el Mundial 2026

Brasil es una de las grandes protagonistas del Mundial de 2026. La ‘canarinha’ ha dejado mucho que desear en sus últimas participaciones, a pesar de ser el máximo ganador en la historia de esta competencia.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti sueña con mejorar esta imagen, e incluso alzar su sexta copa desde Estados Unidos, tal y como lo hizo en 1994, con su cuarta conquista.

‘Carletto’ ha empezado a perfilar sus convocados, incluso con difíciles decisiones como la posible exclusión de Neymar de su lista de llamados.

No obstante, en las próximas horas el italiano tendría que repensar el armado de su ataque, debido a una dura ausencia que se habría originado desde el fútbol europeo.

En las últimas horas se confirmó que Estevao, el delantero brasileño que milita en el Chelsea, sufrió una lesión en sus isquiotibiales, que lo tendría fuera del campo por varias semanas.

Esta afectación física pondría en riesgo su participación en la Copa del Mundo de 2026, por lo que la ‘canarinha’ perdería a una de sus figuras, y un delantero que llegaba en gran momento.

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Aun así, Ge Globo, un medio de Brasil asegura que Estevao negociaría con el Chelsea para poder ausentarse y llevar a cabo un tratamiento especial que aumentaría sus posibilidades de llegar a la competencia.

No obstante, las posibilidades serían bastante escasas, por lo que Brasil empezaría a considerar alternativas para su convocatoria.

¿Cuándo debuta Brasil?

Por ahora, el enfoque de los hinchas brasileños se mantiene en el inicio de la Copa del Mundo, y en que Brasil comience su camino con el pie derecho.

El debut del combinado brasileño está pautado para el 13 de junio, cuando se muda a Marruecos a las 5:00 p.m. de Colombia.