Partidos del Mundial 2026 que se juegan el 11 de junio: Hora Colombia y equipos que se enfrentan

La espera finalmente terminó. El Mundial 2026 inicia con una jornada cargada de mucha expectativa por los millones de aficionados que siguen el campeonato alrededor del mundo. El 11 de junio se llevarán a cabo los primeros encuentros, incluyendo el partido inaugural que reunirá por primera vez a 48 selecciones. Estados Unidos, México y Canadá son los países anfitriones y lugares donde se disputará la copa.

Con varios equipos listos para debutar en la competencia, los aficionados en Colombia ya se preparan para seguir cada detalle de los partidos inaugurales y conocer los horarios exactos de los encuentros que abrirán el camino hacia la conquista del título mundial.

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Así se jugará la primera fecha del Mundial 2026

Este 11 de junio del 2026 marcará el inicio de uno de los torneos deportivos más importantes del mundo. Antes de arrancar con los partidos del primer día, en el histórico Estadio Azteca se llevará a cabo un evento artístico que tiene programado durar 90 minutos antes del encuentro inaugural. En Ciudad de México empezará sobre las 11:30 a.m., mientras que en Colombia se podrá ver a partir de las 12:30 p.m.

Una vez terminado el show, se dará inicio al campeonato mundial con los enfrentamientos del Grupo A. El primero en jugarse será entre el país anfitrión México vs. Sudáfrica a las 2:00 p.m. (hora Colombia). Recordemos que ambos ya fueron protagonistas de un partido inaugural hace 16 años, el cual finalizó con un marcador de 1-1.

Después, a las 9:00 p.m. (hora Colombia), se encontrarán en el Estadio de Guadalajara Corea del Sur vs. República Checa para dar por finalizada la primera fecha. Sin duda, la primera cita mundialista genera gran expectativa y marca el inicio del Mundial 2026, que ha sido muy esperado por los aficionados del fútbol.

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¿Dónde ver EN VIVO la primera fecha del Mundial 2026?

Si desea seguir EN VIVO el show de inauguración y los partidos de la primera fecha, lo podrá hacer a través de la señal oficial del Gol Caracol, Canal RCN, DirecTV, Disney+ y Paramount+ en Colombia.