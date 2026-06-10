¿Le llegó multa C14? Le explicamos qué infracción cometió y cuánto le cuesta el comparendo en 2026

Las multas pueden ser un auténtico dolor de cabeza en Colombia. Tránsitar con un vehículo por el territorio nacional indica una gran cantidad de responsabilidades y normas que se deben cumplir en el día a día.

Claramente incumplir algunas de las reglas establecidas por las autoridades competentes pueden implicar la imposición de fuertes sanciones económicas.

Estas son presentadas a partir de multas, las cuales son tipificadas de distintas formas, de acuerdo a la falta cometido. De hecho, puede que algunas no sean de su conocimiento.

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Justamente una de las más particulares es la multa C14. Por ello, en caso de que usted la desconozca, o incluso haya recibido una, aquí les contamos de qué se trata.

¿Qué es la multa C14?

Dentro de las reglas de tránsito colombianas hay varios aspectos que debe tener en cuenta en cuanto a su cumplimiento. Tanto para moto como para carros hay una serie de normas que debe cumplir, sobre todo para proteger su seguridad y la de los demás conductores.

Fallar en alguna de estas reglas puede generar una gran cantidad de inconvenientes, sobre todo con las autoridades correspondientes.

Muchas de ellas son sancionadas con multas, como es el caso de la C14. Esta es una de las más particulares dentro del Código Nacional de Tránsito, y corresponde para aquellos que transitan por sitios restringidos en horas prohibidas.

Cabe recordar que estas prohibiciones son establecidas por las autoridades correspondientes de cada región, y puede incluir aspectos como el día sin carro, o el pico y placa.

Si usted recibió esta multa, la sanción suele corresponder a 15 salarios mínimos vigentes, en caso de que no haya otros agravantes. Esto para este 2026 corresponde un precio a pagar de 633.111 pesos colombianos.

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Cabe recordar que las tarifas de multa de tránsito en el país varían de acuerdo a su tipo, y actualmente están establecidas de la siguiente manera:

Infracción Tipo A – $168.813

Infracción Tipo B – $337.627

Infracción Tipo C – $633.111

Infracción Tipo D – $1.266.222

Infracción Tipo E – $1.899.211

Infracción Tipo F – Entre $3.798.66 y $60.776.500

Cabe recordar que en caso de que tenga alguna multa, su respectivo pago lo puede tramitar en la secretaría de tránsito, tanto en Bogotá, como en las demás ciudades de Colombia.