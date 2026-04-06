Ganadores del Mundial FIFA: ¿Qué países han quedado campeones desde 1930 hasta 2022?

El Mundial de la FIFA es uno de los mayores eventos en la historia del deporte y el fútbol. Cientos de selecciones empiezan su camino desde años antes para conseguir la mayor corona de este icónico deporte.

En este 2026 se dará otra edición de esta competencia en la que 48 selecciones buscarán arrebatar a Argentina la corona que consiguió en 2022, tras derrotar a Francia.

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Sin embargo, en este caso les destacaremos todas las ediciones de la Copa del Mundo, para hablarles de todos los campeones que ha tenido el balompié desde 1930 hasta el 2022.

Todos los campeones que ha tenido el Mundial de la FIFA

Indudablemente, el Mundial de Fútbol es uno de los eventos más vistos de la historia del deporte. Miles de fanáticos en el planeta adoran ver a sus selecciones representar en el país, dentro del balompié como disciplina rey.

Esta competencia se ha disputado desde 1930, cuando Uruguay albergó la primera edición, por lo que la de 2030 será la del aniversario número 100 para la FIFA.

En estos 96 años grandes figuras han destacado con sus naciones, como ha sido el caso de nombres de la talla de Pelé, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, o Lionel Messi.

Varios de estos, de hecho, han sido capaces no solo de participar, sino también de alzar la copa al final del torneo, lo que ha llevado a sus países a ser parte del pálmares más lujoso de la historia del fútbol.

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El combinado más ganador en la historia de las Copas del Mundo es Brasil, con 5 torneos mundiales, perseguida por Italia y Alemania, quienes poseen 4.

Sin embargo, el desglose total de campeones desde 1930 hasta 2022 se define de la siguiente manera:

1930: Uruguay (derrotó a Argentina)

1934: Italia (derrotó a Checoslovaquia)

1938: Italia (derrotó a Hungría)

1950: Uruguay (derrotó a Brasil)}

1954: Alemania (derrotó a Hungría)

1958: Brasil (derrotó a Suecia)

1962: Brasil (derrotó a Checoslovaquia)

1966: Inglaterra (derrotó a Alemania)

1970: Brasil (derrotó a Italia)

1974: Alemania (derrotó a Países Bajos)

1978: Argentina (derrotó a Países Bajos)

1982: Italia (derrotó a Alemania)

1986: Argentina (derrotó a Alemania)

1990: Alemania (derrotó a Argentina)

1994: Brasil (derrotó a Italia)

1998: Francia (derrotó a Brasil)

2002: Brasil (derrotó a Alemania)

2006: Italia (derrotó a Francia)

2010: España (derrotó a Países Bajos)

2014: Alemania (derrotó a Argentina)

2018: Francia (derrotó a Croacia)

2022: Argentina (derrotó a Francia)