¿Tiemblan Caracol, RCN y WIN? Nuevo competidor transmitirá el MUNDIAL 2026

A menos de dos meses del pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la conversación futbolera en Colombia sube de temperatura. Mientras algunos aficionados afinan itinerarios internacionales con tiquetes, hospedaje y boletas que alcanzan cifras elevadas, la mayoría se prepara para vivir el torneo desde casa con la mejor experiencia posible frente al televisor.

En ese escenario, la televisión se convierte en protagonista. La oferta de transmisión crece y promete una cobertura sin precedentes para los hinchas. A los tradicionales derechos que poseen Caracol Televisión y RCN Televisión, se suma una distribución más amplia de partidos. Ambos canales emitirán 17 encuentros de la fase de grupos, incluyendo los tres compromisos de la Selección Colombia, y alcanzarán cerca de 35 juegos a lo largo del campeonato.

Le puede interesar: Figura de Colombia se descarta para el Mundial 2026: “No estoy en buen momento”

Por su parte, Win Sports ampliará su parrilla con 18 partidos en la primera ronda y un total de 25 durante todo el torneo. Sin embargo, el único operador que ofrecerá la totalidad de los 104 partidos será DSports, consolidándose como la opción más completa para quienes no quieren perderse ningún minuto de acción.

ESPN también transmitirá el Mundial 2026

La novedad que marca este Mundial es la llegada de un nuevo actor a la transmisión: ESPN. La cadena deportiva confirmó la emisión de 30 encuentros del certamen, ampliando el abanico de opciones para los televidentes y elevando la competencia entre las señales.

Necesita saber: ¿Qué pasa con James Rodríguez? DT del Minnesota United revela su estado

Mientras tanto, en la cancha, el camino de la Selección Colombia ya está trazado. El equipo debutará frente a Uzbekistán en Ciudad de México, continuará su participación ante República del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos enfrentando a Portugal en Miami. Este último compromiso aparece como el más exigente del grupo K, considerando el peso internacional del conjunto europeo.

La ubicación final en la tabla definirá el siguiente destino del equipo colombiano. Un liderato de grupo lo mantendría en territorio estadounidense, mientras que un segundo lugar lo obligaría a desplazarse hacia Canadá. Incluso existe la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros, lo que añadiría un nuevo giro logístico para los aficionados que siguen al equipo en vivo.

Ver también: Así quedó el ranking FIFA de selecciones luego de los amistosos de marzo: ¿Colombia bajó?

Con este panorama, los hinchas que permanecerán en Colombia ya ajustan detalles: televisores de alta resolución, reuniones familiares y agendas organizadas en torno a cada partido. La multiplicidad de canales y plataformas garantiza que nadie se quede por fuera de la fiesta del fútbol más importante del planeta.