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Luz Verde o Naranja en celular

La misteriosa luz naranja o verde de su celular no está ahí por accidente: esto significa

Si ha visto una luz naranja o verde en la parte superior de su celular, pero no sabe por qué aparece, esto es lo que debe saber.

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Si alguna vez ha notado un pequeño punto de color naranja o verde en la parte superior de la pantalla de su celular y se ha preguntado qué significa, no es el único. Aunque muchos usuarios pasan por alto estas señales, en realidad cumplen una función clave relacionada con la privacidad y la seguridad de los dispositivos.

Estos indicadores fueron incorporados por los fabricantes para alertar el uso de ciertas funciones y así ayudar a que los usuarios puedan tener mayor control con su móvil. Aquí le contamos lo que significa que puede ser fundamental para identificar lo que está activo mientras usa su celular, cuidando su privacidad.

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¿Qué significa la luz verde o naranja en el celular?

Si alguna vez ha notado esta luz y no sabe qué significa —o simplemente no le ha prestado atención—, es importante que lo tenga en cuenta. Tanto Android como iPhone han incorporado este indicador como una medida de seguridad y privacidad para los usuarios al momento de usar aplicaciones. De esta forma, es posible identificar cuándo el dispositivo está utilizando funciones sensibles y qué permisos están activos en segundo plano, muchas veces sin que el usuario lo note.

Según lo mencionado por los fabricante, el color naranja aparece cuando se está utilizando el micrófono del dispositivo. En cambio el verde anuncia que además del micrófono, se está usando la cámara como en una videollamada o video. Claramente aparecen en tiempo real, es decir que el dispositivo accede a esas funciones.

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El indicador es una manera de que las personas estén alertas con su privacidad y conozca en qué momento el celular hace uso tanto del micrófono o la cámara.

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