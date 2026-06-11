La misteriosa luz naranja o verde de su celular no está ahí por accidente: esto significa
Si ha visto una luz naranja o verde en la parte superior de su celular, pero no sabe por qué aparece, esto es lo que debe saber.
Si ha visto una luz naranja o verde en la parte superior de su celular, pero no sabe por qué aparece, esto es lo que debe saber.
Si alguna vez ha notado un pequeño punto de color naranja o verde en la parte superior de la pantalla de su celular y se ha preguntado qué significa, no es el único. Aunque muchos usuarios pasan por alto estas señales, en realidad cumplen una función clave relacionada con la privacidad y la seguridad de los dispositivos.
Estos indicadores fueron incorporados por los fabricantes para alertar el uso de ciertas funciones y así ayudar a que los usuarios puedan tener mayor control con su móvil. Aquí le contamos lo que significa que puede ser fundamental para identificar lo que está activo mientras usa su celular, cuidando su privacidad.
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