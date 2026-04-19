Estrella del fútbol internacional se pierde el Mundial 2026 por lesión: es compañero de Luis Díaz

El Mundial 2026 está a muy pocas semanas de dar inicio. Varios combinados y jugadores se preparan con la ambición de dar su mejor nivel, y ayudar a su combinado nacional a convertirse en los nuevos reyes del mundo del balompié.

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Dentro de este contexto, varios jugadores han demostrado su buena forma en el balompié de clubes. Sin embargo, otros han tenido la mala fortuna de sufrir lesiones que los excluye de este torneo.

En las últimas horas se dio un nuevo caso de este tipo, y esta vez fue uno de los compañeros de Luis Díaz, quien se verá obligado a acompañar a su selección desde la distancia en el Mundial de 2026.

Estrella del fútbol internacional se pierde el Mundial de 2026

Los motores del Mundial de 2026 empiezan a calentarse. Luego de la coronación de Argentina en 2022, 48 equipos llegan con la ambición de estremecer al mundo del balompié para alzar una nueva edición de este trofeo.

Aunque esta competencia está preparada para mostrar lo más lujoso del fútbol como deporte, hay varias figuras que se ausentan de este torneo por no poder clasificar con su selección.

No obstante, tampoco estarán presentes otros futbolistas por lesión. Hace muy pocos días se confirmó la ausencia de Hugo Ekitike, debido a una rotura en su tendón de aquiles.

Luego de esta mala noticia, los hinchas del fútbol esperaban que no se perdiera otra figura. Sin embargo, durante el pasado 18 de abril se confirmó una nueva lesión.

En este caso el afectado fue Serge Gnabry, el alemán compañero de Luis Díaz en el Bayern Munich. El reconocido extremo sufrió una rotura en su aductor.

Según reveló Fabrizio Romano a través de su cuenta de X, su ausencia correspondería a 3 meses, por lo que el tiempo no sería el suficiente para llegar al Mundial de 2026.

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Esta ausencia es una de las más pesadas para Alemania, combinado que confía en mejorar la imagen dada en los últimos mundiales, y que espera incluso repetir la conquista de 2014.

🚨⚠️ BREAKING: Serge Gnabry’s season with FC Bayern is over due to torn adductor.



Germany staff also believe he will miss the World Cup being out for around 3 months, report @SkySportDE. pic.twitter.com/NyezSNtwWg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2026

No obstante, el equipo teutón confía en reunir a todas sus figuras en ataque, para así subsanar esta ausencia que también implicará la falta de Gnabry de cara a las semifinales de la UEFA Champions League.