El récord más extraño en la historia del Mundial: ¿cuál es? Sigue sin romperse desde 1982

La Copa Mundial de la FIFA construyó su leyenda con campeones históricos, figuras inolvidables y finales dramáticas, pero también dejó marcas imposibles de ignorar. Entre todas las curiosidades que sobreviven en la memoria del fútbol mundial, existe una que todavía parece inalcanzable: la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.
El equipo europeo mostró una superioridad demoledora desde el primer minuto. Jugadores como László Kiss, Tibor Nyilasi y József Tóth lideraron una exhibición ofensiva que terminó convirtiéndose en récord mundialista. Hasta hoy, ningún seleccionado logró volver a marcar diez goles en un mismo partido de la Copa del Mundo.
La anotación desató una celebración inesperada entre los aficionados salvadoreños presentes en España. Aunque el resultado final resultó devastador, ese gol todavía representa uno de los recuerdos más importantes para el fútbol del país centroamericano.
Con la llegada del nuevo formato de 48 selecciones en 2026, muchos creen que varios registros históricos podrían caer. Más partidos, más equipos y mayores diferencias futbolísticas abren la puerta a resultados inesperados. Aun así, el 10-1 de Hungría sobre El Salvador continúa ocupando un lugar único entre las estadísticas más extrañas y difíciles de repetir en la historia de los Mundiales.
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