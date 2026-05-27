El récord más extraño en la historia del Mundial: ¿cuál es? Sigue sin romperse desde 1982

La Copa Mundial de la FIFA construyó su leyenda con campeones históricos, figuras inolvidables y finales dramáticas, pero también dejó marcas imposibles de ignorar. Entre todas las curiosidades que sobreviven en la memoria del fútbol mundial, existe una que todavía parece inalcanzable: la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Mientras crece la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, muchos aficionados vuelven a repasar estadísticas sorprendentes que marcaron épocas. Ninguna genera tanto asombro como el brutal 10-1 que protagonizó Selección de Hungría frente a Selección de El Salvador en España 1982.

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Así fue la goleada de Hungria a El Salvador

Aquel partido quedó grabado para siempre como el encuentro con más goles anotados por un solo equipo en una Copa del Mundo. El 15 de junio de 1982, en el estadio Estadio Manuel Martínez Valero, Hungría aplastó sin contemplaciones al combinado centroamericano y escribió una página imposible de borrar en la historia del torneo.

El equipo europeo mostró una superioridad demoledora desde el primer minuto. Jugadores como László Kiss, Tibor Nyilasi y József Tóth lideraron una exhibición ofensiva que terminó convirtiéndose en récord mundialista. Hasta hoy, ningún seleccionado logró volver a marcar diez goles en un mismo partido de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, aquella jornada también dejó una historia emotiva para el fútbol salvadoreño. Cuando el marcador reflejaba un humillante 6-0, apareció Luis Ramírez Zapata para descontar y marcar el primer gol de El Salvador en la historia de los Mundiales. El delantero, conocido popularmente como “El Pelé” Zapata, transformó una derrota histórica en un momento de orgullo nacional.

La anotación desató una celebración inesperada entre los aficionados salvadoreños presentes en España. Aunque el resultado final resultó devastador, ese gol todavía representa uno de los recuerdos más importantes para el fútbol del país centroamericano.

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Con la llegada del nuevo formato de 48 selecciones en 2026, muchos creen que varios registros históricos podrían caer. Más partidos, más equipos y mayores diferencias futbolísticas abren la puerta a resultados inesperados. Aun así, el 10-1 de Hungría sobre El Salvador continúa ocupando un lugar único entre las estadísticas más extrañas y difíciles de repetir en la historia de los Mundiales.