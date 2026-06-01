¿Qué selecciones nunca han perdido un partido inaugural en los Mundiales? Uno de Latinoamérica

Los Mundiales son eventos absolutamente imperdibles para los amantes del fútbol y el deporte en general. Esta competencia enfrenta a grandes potencias del balompié, quienes sueñan con llevarse la correa de esta disciplina líder.

Particularmente, este torneo ha presentado partidos imperdibles a lo largo de su historia, y en este 2026 no será la excepción. Equipos de la talla de Brasil, España, Francia o Portugal llegan como grandes favoritos.

Este torneo iniciará el próximo 11 de junio, con un choque imperdible que se disputará entre México y Sudáfrica y que promete grandes emociones.

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Grandes ediciones del Mundial 2026 han presentado partidos inaugurales imperdibles, y de hecho, esto ha traido fortuna para varios equipos. Algunas selecciones nunca han perdido en el primer encuentro del torneo, y aquí cuales son.

Las selecciones que nunca han perdido en el partido inaugural de los Mundiales

Sin lugar a dudas, los partidos inaugurales de los Mundiales son de las citas más importantes para los amantes del fútbol. Estos choques marcan el inicio del torneo más grande de este deporte.

Varios han quedado en la memoria reciente, como es el caso de México vs Sudáfrica en 2010, Brasil vs Croacia en 2014 o Qatar vs Ecuador en 2022.

Muchas selecciones han tenido la oportunidad de protagonizar el inicio de estas citas, e incluso algunas han tenido la ventaja de acabar invictos.

Dentro de este inicio de Mundiales, varios equipos han sido capaces de disputar el partido inaugural y no perder. De hecho, una de ellas es de Sudamérica.

Cabe recordar que el formato de este partido ha cambiado en varias ocasiones. En un comienzo estos torneos tenían choques que se jugaban en simultáneo.

Luego de esto, el turno para inaugurar los Mundiales eran para los equipos que defendían la corona, después de haber ganado el último torneo.

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Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos años, ya que el inicio le ha correspondido a los países anfitriones. Dentro de este torneo, hay varios equipos que han pasado por esta instancia de forma invicta.

No obstante, hay solo un latinoamericano, y hay otro que ha logrado estar en varios de estos partidos sin caer derrotado.

El primero de ellos es Alemania. Los teutones han jugado 4 veces el partido inaugural, con un balance de 3 victorias y 1 empate, siendo el último de ellos en 2006, cuando se midió como anfitrión a Costa Rica.

Por otro lado, el único sudamericano es Ecuador, que lo disputó solo en 2022, con victoria sobre Qatar. Cabe recordar que otros equipos han logrado acabar invictos estos partidos, pero en formatos donde no había solo 1 partido inaugural, sino varios en simultáneo.