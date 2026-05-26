Hay novedades con las licencias en Colombia 2026, según Superintendencia: ¿A quiénes afecta?

Las licencias de Colombia son, sin lugar a dudas, es uno de los documentos más importantes de identificación. Si usted es dueño de un vehículo o desea transitar con uno por el territorio nacional, es de suma importancia que mantenga al día este elemento.

Tramitar este elemento es de gran importancia, aunque, es clave saber que debe cumplir con una serie de requisitos que le permitirán conifirmar que está apto para recibir este documento.

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De hecho, recientemente desde la Superintendencia de Transporte se confirmó la llegada de un nuevo requisito para tramitar su licencia de conducción. Para que esto no lo tome desprevenido, aquí le contamos de cuál se trata.

Tramitar licencias de conducción tendrá nuevo requisito en 2026

A día de hoy, tramitar una licencia de conducción en Colombia puede parecer un elemento sumamente sencillo. Aunque se deben cumplir una serie de lineamientos, este documento es de buena accesibilidad para los colombianos.

No obstante, próximamente las condiciones para adquirir este documento para manejar su vehículo se verán modificadas. Desde la Superintendencia de Transporte revelaron que progresivamente en este 2026, tramitar su licencia de conducción requerirá cumplir con reconocimiento facial.

Esta verificación permitirá un mayor control en la identidad, y se sumará a mayores controles durante el proceso del curso y sus distintas evaluaciones.

Cabe aclarar que este cambio solo afectaría a quienes tramiten este documento a partir de este año. Sin embargo, es clave resaltar que estos controles serán cada vez más comunes.

Esta medida fue adoptada por parte de la Superintendencia de Transporte, con el fin de evitar fraudes, al igual que la prevalecencia de cursos falsos, con el fin de que se pueda controlar de una mejor forma la expedición de las licencias de tránsito en el país.

Hasta el momento no se ha revelado si esto implicará un mayor costo a la hora de tramitar este documento, sin embargo, cabe recordar que el precio varía según la categoría de licencia que desee obtener y el vehículo que posea.

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Por último le recordamos que si tramitará pronto este documento, los cambios no se han implementado aun. No obstante, es importante que conozca y verifique los requisitos antes de dirigirse a expedir su licencia de conducción en las ciudades de Colombia.