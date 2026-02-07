¿Cuándo se debe pagar el impuesto vehicular 2026 en Bogotá? Fecha límite con descuento

El impuesto vehicular es una de las obligaciones más importantes para quienes son propietarios de transportes matrículados en Bogotá. Este elemento es clave en el calendario tributario, por lo que los contribuyentes deben tenerlo en cuenta.

Claramente con el inicio de este 2026, el impuesto vehícular vuelve a estar entre los deberes de pago de estos propietarios, por lo que deben tener en cuenta la fecha para cumplir con esta obligación.

Más noticias: Mujeres en Bogotá podrán sacar la licencia para manejar carro totalmente GRATIS; Así puede aplicar

Para que no se le pase, aquí les contamos cuando debe pagar este impuesto, e incluso la fecha límite para que lo realice con descuento incluido.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el impuesto vehícular con descuento?

El impuesto vehícular es una obligación clave que debe tener en cuenta, siendo uno de los gastos más claves por parte de quienes son propietarios de una matrícula en Bogotá.

Este elemento debe ser tenido en cuenta en 2026, y por ello, les recordamos que si desea realizar este pago con descuento incluido, deberá llevarlo a cabo antes del próximo 15 de mayo.

Los contribuyentes que cumplan con el pago antes de esta fecha contarán con un 10% de descuento por previo pago.

Por otro lado, si no optará por este beneficio, la fecha límite para llevar a cabo este pago es el próximo 24 de julio del presente año.

Más noticias: ¿Busca carro en 2026? Bancolombia ofrece usados desde $12 millones

Se recuerda que en este año estará disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario o SPAC). Esto le permitirá pagar este impuesto con valor diferido a cuotas.

Esta facilidad no le generará intereses y podrá utilizarlo siempre y cuando presente la declaración inicial antes del 12 de junio, para así completar el primer paso de esta obligación tributaria.

Dichas 2 cuotas deberán pagarse los días 3 de julio y 4 de septiembre, para completar el pago de su impuesto vehicular de manera total según lo correspondiente a la ley.

¿Dónde puede pagarlo?

En caso de que deba cumplir con el pago de su impuesto vehícular, les contamos que puede hacerlo a través de la plataforma de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Este espacio le permitirá verificar su impuesto, y también llevar a cabo el pago de la plataforma virtual del banco de su preferencia, para así cumplir con su obligación tributaria.